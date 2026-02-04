過年有垃圾車嗎？2026全台各縣市春節清運時間總整理
過年有垃圾車嗎？農曆春節家家戶戶紛紛進行大掃除來除舊布新，民眾迎接新春連假的同時，也要記得留意垃圾車的清運時間，究竟小年夜、除夕能不能倒垃圾？恢復清運時間為何？Yahoo新聞編輯室整理全台春節期間垃圾清運、廚餘回收、資源回收、大型廢棄物等收運時間，民眾可留意時程，避免錯過垃圾車的清運時間。
台北市
台北市環保局宣布，小年夜周日（15日）、除夕周一（16日）、初四周五（20日）加收垃圾，初一周二（17日）至初三周四（19日）、初六周日（22日）停收垃圾，另小年夜至初六停收大型廢棄物；若是錯過垃圾車也可至「限時收受點」丟垃圾；各限時收受點位置及其服務時間，可點選台北市限時定點垃圾查詢；詳情可參考台北市環保局粉絲專頁。
新北市
新北市環保局宣布，小年夜周日（15日）加班收運，除夕周一（16日）自上午提前收運到晚上6時，初一周二（17日）至初三周四（19日）停收，初四周五（20日）恢復收運；若有其他相關問題，可至「新北樂圾車」網站查詢。
桃園市
桃園市環保局宣布，小年夜周日（15日）依原時段加班收運，除夕周一（16日）上午9時收運一趟，初一周二（17日）至初三周四（19日）暫停收運，初四周五（20日）上午9時收運一趟；市民朋友可以多加利用「桃園垃圾車」App（iOS／Android），或至環管處官方網站，隨時掌握垃圾車所在位置，減少在外等候時間。
台中市
台中市政府宣布，小年夜周日（15日）、除夕周一（16日）皆提供沿街垃圾清運服務；初一周二（17日）、及初三周四（19日）則改採「定時定點收運」，初四周五（20日）起全面恢復正常清運；民眾連假期間若有收運垃圾需求，可注意各區清潔隊垃圾收運時間資訊，定時定點收運時刻及地點可下載「台中垃圾清運大車隊」（Android／IOS）查詢；如有垃圾清運相關問題，可撥打各轄區清潔隊詢問，或至桃園環保局粉絲專頁查詢。
台南市
台南市環保局宣布，小年夜周日（15日）正常收運、除夕周一（16日）提早4小時收運，初一周二（17日）至初三周四（19日）停收，初四周五（20日）加班收運；詳情可上環保局網站查詢；如有任何垃圾收運問題，可洽所在地清潔隊。
高雄市
高雄市環保局宣布，小年夜周日（15日）當日晚間加強清運；除夕周一（16日）各區將於上午提早清運垃圾，晚間停止清運，初一周二（17日）至初三周四（19日）停止清運垃圾；初四周五（20日）上午起加強清運，當日晚間恢復正常清運；市民亦可善加利用全市各行政區垃圾收運情形規畫、垃圾車便民查詢系統平台、撥打各區清潔隊電話詢問，或至高雄環保局粉絲專頁查詢。
基隆市
基隆市環保局宣布，小年夜周日（15日）中午過後加開清運班次，到站時間以聽到垃圾車音樂為準、除夕周一（16日）垃圾收運至晚間6時止，初一周二（17日）至初三周四（19日）全市暫停垃圾清運，初四周五（20日）恢復正常清運；除仁愛區維持原方式，其餘六區自下午1時30分起加收垃圾；如欲查詢清運時間，可以多加利用「基隆垃圾車來了」App （iOS／Android）或網頁版。
新竹市
新竹市環保局宣布，小年夜周日（15日）依周一清運路線清運，除夕周一（16日）調整清運時間，採沿線收集、機動調度方式，初一周二（17日）至初四周五（20日）停止清運垃圾，初五周六（21日）恢復正常垃圾清運；為減少民眾在外等候時間，請多加利用「新竹市清運車便民查詢網」隨時掌握垃圾車所在位置，垃圾清運相關問題，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科（服務電話：03-5388406分機9）。
新竹縣
各鄉鎮巿垃圾清運時程不同，請參考各鄉鎮市垃圾清運時間表；詳情可至新竹縣環保局粉絲專頁、新竹縣政府網站查詢。
苗栗縣
各鄉鎮巿垃圾清運時程不同，請參考各鄉鎮市垃圾清運時間表；民眾亦可透過苗栗縣政府粉絲專頁、苗栗縣政府網站、各公所網站或臉書查詢，及時掌握連假垃圾清運狀況。
彰化縣
彰化縣環保局公告，各鄉鎮市垃圾清運時程不同，請參考各鄉鎮市清運時間表；民眾亦可透過彰化縣環保局粉絲專頁、各公所網站或臉書查詢，及時掌握清明節垃圾清運狀況，避免錯過收運時間。
南投縣
南投縣環保局宣布，各鄉鎮巿垃圾清運時程不同，請參考垃圾清運時程；詳情可至南投縣環保局網站查詢。
雲林縣
雲林縣環保局宣布，各鄉鎮巿垃圾清運時程不同，請參考垃圾清運時程；如有任何垃圾收運問題，民眾可至雲林縣環保局粉絲專頁查詢。
嘉義市
嘉義市環保局宣布，小年夜周日（15日）加班收運、除夕周一（16日）上午、下午，各清運一次、夜間定點無收運、初一周二（17日）至初四周五（20日）沿街收運停收4天 ，初五周六（21日）上午、下午，各清運一次，初六周日（22日），依例停收 ，初七周一（23日）恢復正常收運；相關垃圾清運資訊可至嘉義市環保局網站查詢，即時接收最新消息、掌握垃圾車動態。
嘉義縣
嘉義縣環保局宣布，各鄉鎮市垃圾清運時程不同，小年夜周日（15日）民雄、新港、中埔、梅山（山區）、竹崎、阿里山鄉加班清運，除夕周一（16日）上午清運；初一周二（17日）至初三周四（19日）全縣停止清運，初四周五（20日）恢復清運；詳情請參考嘉義縣環保局臉書專頁、嘉義縣環保局網站、各鄉鎮市臉書專頁。
屏東縣
各鄉鎮巿垃圾清運時程不同；詳情可參考屏東縣環保局網站、屏東縣環保局粉絲專頁、各鄉鎮市臉書專頁。
宜蘭縣
各鄉鎮巿垃圾清運時程不同，請參考各鄉鎮市垃圾清運時間表；詳情可至宜蘭縣環保局網站、宜蘭縣環保局臉書粉絲專頁，或至各鄉鎮市臉書專頁查詢。
花蓮縣
各鄉鎮巿垃圾清運時程不同，請參考各鄉鎮市垃圾清運時間表；詳情可參考各鄉鎮市臉書專頁，或至花蓮縣環保局網站查詢。
台東縣
各鄉鎮巿垃圾清運時程不同，除夕周一（16日）加班清運垃圾（蘭嶼鄉停收），初一周二（17日）至初三周四（19日）停收三天（部分鄉鎮仍安排出勤清運），初四周五（20日）起陸續恢復清運（惟部分鄉鎮調休）；詳情可參考各鄉鎮市臉書專頁，或至台東縣環保局網站或台東縣環保局臉書粉絲專頁查詢。
澎湖縣
各鄉鎮巿垃圾清運時程不同；詳情可至澎湖縣環保局網站或澎湖縣環保局臉書粉絲專頁查詢。
金門縣
各鄉鎮巿垃圾清運時程不同；請參考各鄉鎮市垃圾清運時間表，詳情可至金門縣環保局網站或金門縣環保局臉書粉絲專頁查詢。
連江縣
尚未宣布；各鄉鎮市規定不同，詳情可至連江縣環境資源局網站或連江縣環境宣導專頁查詢。
