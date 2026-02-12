過年期間老人受暴機率恐增 衛福部籲民眾保持警覺助求援

農曆春節即將到來，今年共有9天連假，家人相處時間長恐也導致摩擦多，尤其是老年人遭受家庭暴力的風險升高。衛福部保護服務司司長郭彩榕今天(12日)表示，老年人可能因失智或礙於親情而不敢求助，她呼籲民眾若發現身旁親友、鄰居遭受家庭暴力威脅，可撥打113保護專線求助或諮詢。

農曆春節期間家人團圓相聚，但也因為相處時間較長，容易產生摩擦，甚至發生家庭暴力。

衛福部保護服務司司長郭彩榕12日指出，隨著我國進入超高齡社會，老人遭受家暴等保護通報案件數逐漸增加，2025年共2萬多件老人保護通報案件，其中最大宗是子女對父母以及孫子女對祖父母的暴力案件，兩者合計超過一半、占57%，其次是夫妻或伴侶間暴力案件、占26%。

郭彩榕表示，老年人可能因失智或失能難以求助，或受傳統文化影響而隱忍不敢求助，她鼓勵大眾多關心周遭長輩，若發現長輩身上有不明傷口或神色有異等，可撥打113保護專線。她說：『(原音)尤其是卑親屬對於尊親屬的這種，不論是子女對於父母或者是孫子女對於祖父母的這個案件，有時候也時有所聞。我們呼籲老人家可能因為有一些失智或失能的狀況，遭受到這些不當的對待，可能也會因為礙於親情而隱忍不敢求助，這個時候就需要社會大眾的關心，呼籲社會大眾多一份關心、多一份熱心，能夠來協助社區的鄰里，如果發現有疑似老人受虐的狀況，也可以撥打113來尋求協助。』

至於往年過年期間家暴通報案件是否增多？郭彩榕說，許多家暴案件雖在過年期間發生，但因為被害人都在家中，不見得會被立即發現，如過往常發生長假後增加許多兒童保護案件，這些孩子於寒暑假期間在家中受到不當對待，但都要等到開學後才會由老師發現異狀並通報，因此會有遞延現象。

郭彩榕強調，113保護專線在春節期間持續運作，提供24小時免付費家庭暴力諮詢及求助服務，有國、台、英、日、越、泰、印尼等多國語言，民眾也能透過簡訊及網路對談獲得服務。不過，她也提醒，若有危及生命安全的緊急事件，建議立即撥打110報案，以及時制止暴力傷害持續擴大。