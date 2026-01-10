過年機票貴! 晚鳥也有優惠 冬季旅展湧數百人排隊

生活中心／孟嘉美、嚴文謙 台北報導

下個月就要過年了，不少民眾早早就安排好行程，但現在才想出發，也沒問題。冬季旅展登場，搶晚鳥優惠趁現在！有業者時隔10年再度引進印尼"美娜多"獨家包機。由於今年年假長達九天，長程線更深獲民眾青睞，業者祭出清七折優惠，買氣強強滾。

世貿一館前排出長長人龍，從隊伍頭走到隊伍委，得花至少3分鍾！數百人搶排隊，究竟為了什麼？

民眾：「八點來（排隊），（為）早鳥禮啊，今天（10）應該天氣冷，以前好像七點多來，就已經排得很長，然後是今天來八點半來，居然還在前十幾位。」

冬季旅展遇上首個假日，民眾搶早鳥禮，瞄準的卻是晚鳥商機。過年出團，旅行社行程、包機，都剩零星座位，清倉搶便宜，趁現在。

絕美海景，細如麵粉的白沙。海洋天堂印尼美娜多，台灣時隔十年，再有包機獨家直飛。只剩2成機位，過年出團，每人四萬有找。主打日本的名生旅遊，晚鳥下殺，北九州現省1萬3，等於打了75折。而這次年假，長達九天，長程線買氣強強滾，瑞士10天玩好玩滿，散位出清，原價14萬行程，現在10萬到手。





展笙旅遊董事長特助歐李芷涴：「東南亞的部分，譬如說現在臺灣比較冷，今年的天氣特別冷，我們可以到其他地方去避冬，那尤其是像印尼美娜多，或是說越南芽莊峴港，這些地方都蠻適合的，而且我們的價格都已經下殺的，非常的漂亮。」

天海旅行社團體部協理汪審泓：「對客人來說九天的行程，其實它可以在平常，如果沒有那麼長的假期，利用過年的期間，一次出去玩，對客人來講是非常好的選擇。」

出清利多，把握年前最後機會，民眾湧入旅展，把還沒到帳的年終，換成出國的快樂。

