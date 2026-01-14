過年民宿每晚要8000元 他傻眼：愛不起台灣

農曆春節將近，不少民眾開始規劃連假出遊，一名網友原本打算過年期間帶家人到東部玩，沒想到一打開訂房網站就被天價住宿費嚇到，除夕至初三民宿每晚要6000至8000元，商務旅館甚至破萬，最後他決定過年待在家，直言「大家不是不愛台灣，而是付不起」。

原PO近日於Dcard發文指出，原本想趁春節支持國旅，安排家人到東部旅遊，但一打開訂房網就被價格嚇退，除夕至初三每晚房價要6000至8000元，商務旅館甚至破萬，星級飯店兩晚下來的費用，比飛東京或北海道的機票還要高，只好改查日本機票。

原PO點出國旅面臨的3大困境，包括房價過高、觀光體驗雷同、品質沒跟上房價；他說，國內旅遊景點多以老街、夜市為主，餐飲內容大同小異，但價格逐年上漲，若選擇日本，道地拉麵或定食的價格比台灣百貨美食街更划算，更不用說街景、住宿環境與服務品質上的差異。

原PO最後決定今年過年和家人待在家，簡單找餐廳享用一餐，直言「大家不是不愛台灣，而是付不起，如果年終沒拿到40個月，過年期間還是別挑戰國旅了」。

貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，許多人表示台灣旅遊成本確實偏高，是國旅難以成長的主要原因，甚至有人認為，即使是外國遊客來台，也會被高昂的住宿費嚇退。

