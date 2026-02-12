過年注意！台北河濱公園「全年禁止」燃放煙火 最高可罰6000元

每到新春時節，最令人期待的走春行程，莫過於與家人漫步在成美文化園，在節慶年味與自然景色交織的園區中迎接嶄新一年。今年不同以往從小年夜開始到春節期間(二月十五至二月二十二日，小年夜到初六），成美文化園推出一系列豐富的節慶活動，結合民俗表演、街頭藝人、大師揮毫、文化體驗、新春互動、春節市集與門票買二送一的活動優惠，打造適合闔家出遊、情侶走春與輕旅行族群的新春首選。（見圖）園區內庭園景觀與湖景相映和百年歷史建築交織出濃厚人文氣息。春節期間園內落羽松逐漸轉紅，溫潤橘紅色倒映水面，為整座園區披上一層柔和的季節風景。漫步其間，既能感受年節的熱鬧氛圍，也能在自然景致中放慢腳步，享受片刻悠閒。春節期間，園區安排多元活動內容，讓走春不只是散步賞景，更成為一趟充滿祝福與歡笑的節慶旅程。大年初 ...

台灣新生報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言