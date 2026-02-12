過年注意！台北河濱公園「全年禁止」燃放煙火 最高可罰6000元
[Newtalk新聞] 春節期間不少民眾會燃放煙火慶祝新年，不過台北市河濱公園目前已「全年禁止」燃放煙火，違者最高可處新台幣6000元罰鍰。提醒民眾切勿違規，以免新年荷包先失血。
台北市政府水利處今日表示，台北市河濱公園已經全年禁止燃炮放煙火，春節期間將派員加強巡邏取締，若發現相關違規行為，巡查人員將當場取締，並依《台北市公園管理自治條例》視違規次數及情節，裁罰每次新台幣2400元至6000元。
水利處河川管理科指出，過去曾開放特定時段與區域供民眾燃放爆竹煙火，但因噪音與空氣污染問題，再加上民眾常在非開放區域違規施放，引發大量投訴與民怨。報經市府核定後，自110年7月1日起，台北市河濱公園不分時段一律禁止燃放一般爆竹煙火。水利處也提醒，若發現有人於河濱公園非法燃放煙火，可撥打檢舉專線台北市民當家熱線1999向台北市府反映。
