過年清衣櫃注意！4類舊衣不能回收 亂丟最重罰6000

農曆春節將至，許多民眾趁機整理衣櫃，準備將不穿的舊衣一併處理。新北市環保局特別提醒，並非所有舊衣都能回收，若未依規定處理，可依《廢棄物清理法》第12條開罰新台幣1200元至6000元罰鍰。

環保局在臉書粉專「新北i環保」發文說明，舊衣服雖可回收，但有4大類必須直接丟入一般垃圾，包括內衣褲、泳衣、睡衣，以及破損或髒污的衣物。只要是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，都應裝入專用垃圾袋交給循線垃圾車處理。

至於其他乾淨的舊衣，環保局建議民眾清洗整理後，可選擇送給慈善團體、投入新北環保局核准的舊衣回收箱，或交給清潔隊循線回收車。有網友詢問幼兒園或國小孩童的舊衣是否可回收，粉專回應表示，只要不屬於「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，不分大人小孩皆可回收。

環保局過去也曾提醒，回收舊衣等同變相省水，製作一件純棉T恤竟需耗費約2700公升的水。此外，棉被、枕頭、床單、內衣褲、鞋襪、窗簾、地毯等物品都不能回收，請民眾用專用垃圾袋包好後丟棄到垃圾車。環保局呼籲，民眾務必做好回收與正確丟棄的動作，避免因疏忽而受罰。

