過年減肥老被勸吃？醫師建議公開減重計畫，成功率比默默減重高3倍
年節一到，圍爐、走春、拜年接連登場，親友輪番夾菜、勸吃，讓不少人在減肥路上卡關，甚至前功盡棄。新竹初日診所院長魏士航醫師指出，其實減重不必偷偷進行，大聲說出在減肥，反而更容易成功。
魏士航醫師分享，自己曾減重超過20公斤，更能理解面對美食與聚餐誘惑時的心理拉鋸。他建議，讓親友知道自己正在減重，不是增加壓力，而是多一層支持。
發表於英國期刊《BMC Public Health》的研究，也支持這個論點，公開減重目標的受試者，6個月內平均比對照組多減1.5公斤。拉長到12個月後，成效仍能維持，平均多減約1.71公斤；若有專業人員陪伴，一年後更能減重約3.7公斤，比起默默減重者的1.09公斤，差距高達3.4倍。
研究指出，承諾機制主要影響飲食行為。公開目標後，受試者每天攝取的健康食物種類增加，高熱量、不健康食物則明顯下降。在聚餐或年節場合中，飲食選擇仍是影響體重的關鍵。魏醫師強調，當周圍人理解你的狀態，朋友會自動挑健康餐點，同事訂飲料也會幫忙選無糖，讓減重不再只是個人的孤軍奮戰。
針對年節聚餐，魏士航醫師提出幾個簡單小撇步捍衛體重。先遵守「水、肉、菜、飯、果」的進食順序，放慢進食速度，聚餐後隔日可採輕斷食，並提前做好餐點選擇或告知親友自己的計畫。這些做法能讓身體回到節奏，減少破功機率。
魏士航醫師提醒，享受美食與團聚是生活的一部分，即使偶爾吃多，也不代表前功盡棄。年後可透過飲食評估與生活型態調整，快速拉回減重軌道。
