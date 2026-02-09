過年無寒流？離島低溫特報持續中 初四全台將轉雨

（記者許皓庭／綜合報導）寒流雖已逐漸減弱，但中央氣象署今（9）日針對金門、連江發布「橙色燈號」低溫特報，預警低溫影響將持續至今日傍晚，局部地區恐出現 6 至 10 度極低溫。儘管今日起天氣由濕冷轉乾冷，但對於即將到來的 9 天春節連假，氣象專家預估初四（20）起水氣將顯著增加，出遊民眾需留意降雨變化。

根據氣象署最新監測資料，受地理與氣候因素影響，連江縣今日低溫可能持續下探至 6 度左右，金門縣則維持在 10 度以下。由於寒流勢力尚未完全撤離，局部地區仍有橙色燈號（非常寒冷）等級的低溫風險。氣象署呼籲民眾應落實防寒保暖，並特別提醒在密閉空間使用瓦斯熱水器時須注意通風，電暖器具則應確保用電安全，以降低一氧化碳中毒與火災風險。

氣象專家林得恩分析，今日白天起冷空氣強度逐漸減弱並遠離台灣。隨著環境水氣顯著減少，全台天氣型態將由濕冷轉趨乾冷，多數地區呈現多雲到晴。然而，明（10）日雖迎來氣溫短暫回升，但受輻射冷卻效應干擾，早晚氣溫仍屬涼冷，中南部地區更需防範劇烈的日夜溫差，這對於心血管疾病患者及高齡族群而言需格外留意。

針對即將在 2 月 14 日展開的九天春節連假，目前預測顯示暫無「寒流」等級的強冷空氣訊號。整體氣溫預計將落在氣候平均值附近，期間可能有 1 至 2 波東北季風或大陸冷氣團南下。林得恩指出，年假前段整體屬於涼爽舒適的氣候，但假期的轉折點預計出現在 2 月 20 日（大年初四）。受中層槽線移入影響，全台環境水氣將大幅增加，降雨強度亦會變得顯著，計畫於年假後期安排戶外活動的民眾，務必預留雨天備案並隨身攜帶雨具。

面對低溫與後續連假的氣候波動，醫政與氣象單位共同提醒，冬季為流感等呼吸道傳染病好發期，大眾應維持良好的衛生習慣，落實手部清潔。若出現身體不適應儘量留在家中休息，避免在人潮擁擠的寒冷環境中長時間逗留，確保兒童及長輩的四肢保暖工作到位，以應對開春之際多變的天氣挑戰。

