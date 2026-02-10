「過年焦慮」求診潮湧現！ 醫：經濟、婆媳、孤獨感成三道坎 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

農曆新年前夕，有人開心忙著辦年貨、規畫團圓出遊時，醫院卻出現不少因「過年焦慮」而求診的患者，診間就有典型年輕「北漂族」，因工作可能無法返鄉，內心一方面充滿對家人的愧疚，再加上年節紅包與社交送禮開銷龐大，看著存款水位下降，焦慮到夜夜失眠，甚至在辦公室因微小瑣事而情緒爆炸。醫師指出，「經濟、婆媳、孤獨感」已經成為現代人過年的三座心理壓力大山。

亞東醫院精神暨心身醫學部醫師鄭惠仁表示，過年雖象徵團圓，但伴隨而來的社交壓力、經濟重擔與作息紊亂，往往也是心理健康的隱形殺手。尤其民眾若發現自己出現莫名煩躁、失眠或胃痛，可能已陷入「年節壓力症候群」。

診間有另一位新婚人妻，則面臨身分轉變的適應期，想到要回婆家面對親戚追問「何時生小孩？」、「薪水多少？」等關心問候，加上無法陪伴親生父母的心理拉扯，出現嚴重胸悶與焦慮等症狀。

鄭惠仁強調，這些並非「抗壓性不足」，而是大腦在面對「無法控制的社交情境」與「角色衝突」時產生的防衛反應。而年節壓力若長期累積，會透過神經內分泌系統，對身心造成全面影響。

影響包括生理層面：引發自律神經失調、慢性頭痛、腸胃道不適（如過敏性腸道症候群）；免疫層面：研究顯示持續的心理壓力會導致皮質醇分泌異常，進而削弱免疫系統功能，使人更容易感冒、感染或感到長期疲憊；社交層面： 情緒不穩易引發家庭爭吵，讓原本應是修補關係的年節，反而變成衝突的導火線。

想要輕鬆安度年關，鄭惠仁建議，落實以下「心理減壓法」，一是「界限設定」法，面對長輩過度的詢問，可預先準備「標準答案」，並練習有禮貌地轉移話題。不必勉強自己成為「完美的晚輩」，學習接納不完美，是減壓的重要一步。

二是「微型運動」與規律作息，由於年節易暴飲暴食或通宵熬夜，容易加劇情緒波動。鄭惠仁建議，每天保留10至20分鐘私人時間，進行深呼吸、冥想或快走，幫助大腦分泌內啡肽抵消壓力。

鄭惠仁說，最後是「數位彈性」維繫感情，無法返鄉者不必過度自責，可透過視訊參與團圓飯，或與同樣留守的朋友小聚，建立「替代性支持系統」，同樣能感受到連結與陪伴。

除了社交與經濟壓力，鄭惠仁也提醒，民眾應多關懷獨居長者、外籍工作者或近期面臨失業、喪親等重大變故的族群。年節的熱鬧氛圍，往往會放大孤獨感，增加憂鬱風險，身為親友，一通電話或一聲問候可能就是對方撐過低潮的關鍵。但若焦慮、情緒低落或失眠症狀持續超過兩周，且明顯影響生活（如無法專注、食慾大減），切莫僅以「忍耐」面對，應及早尋求精神科醫師或心理師協助。

照片來源：亞東醫院提供

