過年熱量炸彈！沙琪瑪=3/4碗飯 營養師推「1零食」：降血脂又護心血管

記者鄭玉如／台北報導

過年零食一口接一口，卻可能在不知不覺中吃下大量熱量。營養師高敏敏提醒民眾別小看年節常見的小零嘴，吃進去的熱量不容忽視，例如40公克的沙琪瑪，熱量約199大卡，等於吃了約3/4碗飯。另外，她相對偏好年節食品「烏魚子」，雖然屬於中脂食物，不過適量品嘗有助於調節血脂、保護心血管。

高敏敏在臉書粉專分享「過年零食熱量換算表」，春節零食是連假期間發胖的隱藏主因，她特別用熱量換算，讓大家更有感。例如40公克的沙琪瑪，熱量約199大卡，等於吃了約3/4碗飯；30公克的棗泥核桃糕約151大卡，等同半碗飯；30公克花生麻荖約111大卡，約為2/5碗飯。就連看似份量不大的蛋捲、芝麻糖、杏仁酥、花生糖等，每一份熱量相當於1/4到1/3碗飯。

廣告 廣告

此外，高敏敏分享自己相對偏好的年節食品「烏魚子」，與多數高澱粉、加工零食相比，烏魚子是以烏魚卵風乾製成，營養價值相對較高。根據營養成分分析，每100公克烏魚子熱量約233大卡，蛋白質36.6公克，並富含EPA、DHA、維生素B12、鋅與維生素E，幫助補充優質蛋白質、調節血脂及保護心血管。

不過她也提醒，烏魚子仍屬於中脂食物，熱量與油脂不低，適量享用即可，切勿一次吃太多。建議可將烏魚子稍微烤或煎過後切片，搭配白蘿蔔、蒜苗、蘋果或水梨一起食用，不僅能平衡口感，也能吃得更清爽、健康。

更多三立新聞網報導

放屁「臭雞蛋味」不是消化差！醫揭出現「1種氣味」快就醫

小弟弟大掃除「慘變紅豆冰」！醫揭除毛3隱患：不只性行為會傳染

50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險

肩頸痠痛不只是累！脖子承受5倍壓力 醫警示「出現5症狀」快就醫

