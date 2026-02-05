過年狂追劇不睡覺 傷眼睛

隨著春節連假即將展開，不少民眾選擇窩在家中「報復性追劇」，從白天一路看到深夜甚至天亮。然而，眼科醫師提醒，長假過後往往是眼科門診的高峰期，長時間盯著螢幕，恐讓眼睛提早拉警報。

天主教新店耕莘醫院眼科醫師楊子緯指出，當雙眼長時間專注於螢幕時，眨眼次數會從每分鐘平均約十五次，大幅下降至不到五次，導致淚液分布不均、蒸發加快，容易出現乾眼症、視力模糊與異物感等問題。

不少民眾習慣關燈後躲在被窩滑手機或追劇，楊子緯醫師提醒，在全黑環境中使用螢幕，強烈的螢幕亮度與周遭黑暗形成高度對比，會使瞳孔持續收縮，增加睫狀肌負擔，進而引發眼睛疲勞甚至短暫視力模糊。

此外，「姿勢」也是影響眼睛健康的重要關鍵。側躺或趴著看螢幕，容易造成雙眼受光不均，使單眼視疲勞更加明顯。醫師建議，觀看螢幕時應保持坐姿，並將螢幕中心位置調整至低於視線平視高度約十五度，可減少眼球暴露在空氣中的面積，降低淚液蒸發速度。

為保護靈魂之窗，楊子緯醫師建議民眾落實國際公認的「20-20-20護眼原則」：每觀看螢幕二十分鐘，就休息二十秒，並將視線移至二十英尺（約六公尺）外的遠方，讓長時間緊繃的睫狀肌獲得放鬆。

針對眼睛乾澀問題，除了有意識地增加「完整眨眼」的次數，也可在追劇空檔進行溫敷。使用約40至45°C的熱毛巾或拋棄式蒸氣眼罩，敷在雙眼上約十分鐘後，再刻意用力眨眼十次，有助於軟化並排出瞼板腺油脂，提升淚膜穩定度，改善乾眼、視力模糊等不適症狀。