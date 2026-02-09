過年狂遇親戚問年終！她猶豫：大家會照實講？ 過來人教「這1招」沒再被追問

不少網友都苦惱到底要不要喝家人老實交代年終獎金領了多少。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

隨著農曆春節將至，各大企業陸續舉辦尾牙、發放年終獎金，卻也讓幾家歡樂幾家愁，更有不少網友猶豫究竟是否將領到的真實金額告知父母或長輩，擔心老實交代後可能引來更多煩惱。就有一名越南外籍員工分享，他曾因年終獎金比上一年少，誠實說出金額後卻被親戚諷刺「混得不夠好」，為了保護家人與自己的心情，他此後決定，不管當年究竟領了多少都統一報較低金額，避免探問與攀比。

年終獎金會老實交代？過來人全搖頭

一名網友日前在Dcard上PO出一篇題為「年終金額會如實告訴家人嗎」的文章表示，最近領了年終50萬元，但他卻不告訴家人真實金額，只因父母不會說謊，看著過年團聚期間親戚都在炫耀子女的優秀時就會不自覺如實說出金額，結果就會被勢利的親戚纏著遊說投資，甚至冷嘲熱諷。由於不想工作與人生被當作親戚們茶餘飯後的話題，原PO為此也無奈求助：「想請問大家都會照實講，還是會少講一點呢？」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛給出建議：「我一律說新水4萬年終1個月」、「就說年終1個月或者2個月，按大環境的說法即可」、「老實說有那麽多問題，就不用老實了，一老實，問題更多，妳也不想因為這件事在內耗吧？」對此，原PO事後也感謝眾人的建議：「我決定報少了，會有這個煩惱不是想炫耀，是不想欺騙父母一輩子，但又覺得親戚很煩，憑什麼指手畫腳！」

無獨有偶的是，過去也有在科技行業工作的網友表示，這年領了幾十萬元的年終，因此好奇眾人是否會向長輩例如實說出分紅或年終獎金的真是金額，但也有老實交代的煩惱：「不然又要被凹請客，或是包紅包之類的，科技業的大家都怎麼做的？」

PO文曝光後，就有不少過來人留下解法：「我以前都直接跟長輩報公司名稱，這樣他們都會誤以為我在全聯工作，就不會再問下去了，供參」、「我家是全家稅單拿出來排排站，看祖輩掛誰撫養划算」、「都說公司給壓力叫我們捐掉，最後實領X萬（X就看自己想要掰多少）」、「不要說年終了，就連月收入我都沒老實講，每次有人問我一律低報，誠實報沒好處但又不想讓人覺得我太魯，所以我就千篇一律月入5萬年終2個月」、「我拿到分紅都直接請全家吃大餐，大家開心就沒問了！」

年終獎金領得少=混得差？他教1招化解煩惱

事實上，一名長期在海外工作的越南員工Kai（化名）近日也投書越南快訊（VN Express）表示，他每次回家過年時，都害怕如果告訴家人「今年的年終獎金比去年少」，會被視為「失敗」。已婚的Kai育有一名就讀小學的孩子，並在去（2025）年拿到5000萬越南盾（約6萬元新台幣）的年終獎金，他也將這筆額外收入用來還債、替孩子存錢、購買雙方家人的年節禮物、支付過年各項開銷等。

Kai坦言，他以往過年期間每逢被親戚詢問年終獎金時，都會如實說出實際金額，但他發現，如果某一年的獎金比前一年高，沒有人會多說什麼；可是只要比上一年少，閒言閒語就會接踵而來：「怎麼今年獎金變少了」、「你的工作是不是出了什麼問題」、「看來你越混越差了。」

Kai不解表示，在親戚眼中似乎年終獎金就是成功的衡量標準，數字越高代表過得越好：「沒有人關心我身體是否健康、工作是否壓力過大，或是家裡真正需要什麼，他們在意的只有錢」。為了看起來經濟狀況穩定，Kai曾有一次甚至花了更多的錢，好讓親戚不再評頭論足：「直到後來我才意識到，向他人透露自己的財務狀況，反而毀了我的假期。」

於是Kai後來決定，之後被問到年終獎金時，都一律對外表示只有1000萬越南盾（約1.2萬元新台幣）：「這個方法確實奏效了，再也沒有探究的問題、審視的眼神和比較，或是對我『進步了』還是『退步了』的評斷」。Kai認為，這也是保護他和家人內心平靜的一種方式，因為收入、獎金與生活水準，並不是衡量一個人是否值得被尊重的標準，也不該成為他人加諸自己身上的壓力來源。

Kai坦言，他並不否認賺錢的喜悅，也絕不否定自己努力工作的價值，只是他同樣認為，向親戚炫耀或表現得高人一等，並不會讓自己更快樂，往往只會帶來意想不到的壓力：「對我而言，過年應該是溫暖而平靜的，最重要的是，能夠卸下維持形象的包袱，輕鬆地回到家中。只有這樣，在走過漫長的一年後，我才能真正感受到休息與放鬆。」



