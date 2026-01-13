過年生病別慌！衛福部獎勵春節診所開診，首度區分「成人與兒童」監測防壅塞

隨著 2026 年農曆春節長假倒數計時，許多民眾已經準備好迎接長達 9 天的走春與返鄉假期。然而，過年最怕孩子突然發燒、全家聚餐後腹瀉不止，或是長輩老毛病發作，導致急診室往往在連假期間變成全台灣最擁擠的地方。

為了解決這項陳年難題，衛福部宣布啟動跨部會應變計畫。今年衛福部大手筆編列 13.6 億元健保專案預算，不僅透過高額獎勵金吸引基層醫護在過年期間「熱血開診」，更首度導入區分成人與兒童的「7 項急診精準監測指標」，要讓民眾無論在哪裡，都能有診所可看、有急診可救，健康平安過好年。

加碼 13.6 億元發「醫護紅包」！初一到初三診所給付翻倍

過年期間，許多民眾小感冒或腸胃炎，因為住家附近診所休假，只好往醫學中心急診室鑽，導致急診室滿載，真正有生命危險的患者反而得排隊。為了打破這個循環，衛福部祭出誘人加成，鼓勵基層醫療院所提供服務：

• 看診「雙倍給付」： 針對連假就醫需求最高峰的 大年初一至初三（2/17-2/19），診所與醫院的診察費、護理費、藥事服務費，健保給付全面加成 100%。

• 假期全段守護： 除夕、初四、初五加成 50%；小年夜與初六也加成 30%。

這項計畫就像是政府發給醫護人員的「春節紅包」，預計將顯著提升全台基層診所的開診率。對民眾而言，這意味著即便在初二、初三，您在住家巷口就能找到開門的診所，不僅看病速度快，健保部分負擔也比急診便宜許多。

7 項監測指標助分流：首度精準區分「兒童專區」

針對家長最心疼的幼童生病問題，衛福部今年在預防急診壅塞的機制上做了重大革新。過去急診監測多是全體混計，今年特別將「成人」與「兒童」的數據完全分開監測。

政府將每日緊盯全台醫院回報的 7 項關鍵指標，包含：

急診室有多少人在等病床？ 有多少人正坐著等推床？ 醫師看診要排隊多久？ 每日總就診人次、離院人次、住院及轉院狀況。

一旦監測系統顯示特定地區的小兒科急診負荷過重，中央與地方衛生局將立即啟動調度機制，引導民眾改往鄰近量能充足的醫院，並協調院內調度病房。這種「大數據導航」能精準避免特定醫學中心發生「急診塞車」重演，守護每一位國人的黃金救治時段。

你必須記住的「春節平安錦囊」！聰明就醫 3 撇步

衛福部特別呼籲民眾，在享受團圓飯之餘，也要掌握以下就醫資訊，當自己的健康守護神：

先查再出門： 出發就醫前，請先下載 「健保快易通 APP」 或利用 健保署官網，點選「春節假期就醫查詢」。全國哪間診所今天有開診、幾點有門診，手指點點一清二楚，不用沿街找招牌。 落實分級就醫： 若僅是輕微咳嗽、流鼻水或腹瀉，請優先前往基層診所或地區醫院，將急診留給真正發生心肌梗塞、中風、嚴重外傷等緊急情況的朋友。 預防重於治療： 春節期間南北往來頻繁，呼吸道病毒活躍。提醒長輩與幼童出入人潮擁擠處仍建議配戴口罩，並勤洗手、備妥家中常用藥。

衛福部強調，政府已做好萬全準備，透過高額開診獎勵與智慧化的監測調度，要讓「輕症有處去、急重症不塞車」，與全台醫護人員一同守護 9 天假期。

文／劉一璇、圖／楊紹楚