過年生病去哪看醫生？ 2026最新春節看診查詢方式一次看！
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文
今（2026）年2月14日至22日，過年連假期間許多醫療院所都會休診或減診，若是身體不適需要看醫生，到底要去哪裡看病？該如何知道哪裡有在看診呢？《KingNet國家網路醫藥》整理了過年看診查詢管道，幫助民眾過年期間生病需要求診時可以快速找到醫療院所就醫治療！
過年看診查詢一：健保署官網－春節就醫專區
目前，健保署已在官網建置「春節就醫專區」，民眾可以依照以下步驟，快速查詢醫療院所的看診時段，找到過年期間可以看診的醫療院所就近就醫：
前往健保署官網（https://www.nhi.gov.tw/ch/mp-1.html），點選進入「春節就醫專區」
進入後，點選「就醫時段看診查詢」
點選「院所服務時段查詢」，進入查詢系統（https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1002S01）
選擇所在地「縣市」、「鄉鎮市」
挑選就醫日期，也可選擇欲看診的時段（上午、下午、晚上）
若要去診所就醫，可在「院所層級／特約類別」選擇「基層醫療單位」
點選下方查詢後，系統就會自動整理出可以看診的院所
過年看診查詢二：健保快易通APP
另外，「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」同樣也有設置春節就醫專區。民眾透過手機APP進入健保快易通首頁，就可以看見「春節院所服務查詢」專區，進入後點選「春節院所服務時段查詢」，經由前述相同步驟進行查詢，即可找到能提供醫療服務的院所。
而且，該專區還有提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢（春節初一至初三）」等功能，民眾可依就醫需求查詢各項服務資訊。
過年看診查詢三：疾管署官網－傳染病特別門診專區
如果是呼吸道及腸胃道等傳染病問題，今年過年初一（2月17日）至初三（2月19日）還有「傳染病特別門診」可協助診治，共有163家醫院開設，提供約1,372診次。民眾可至疾管署官網【春節防疫專區/各縣市春節傳染病特別門診查詢】（https://gov.tw/gvq）及各衛生局網站查詢。
過年看診查詢四：LINE疾管家－春節傳染病特別門診
此外，春節傳染病特別門診相關資訊，也可以透過疾管署官方LINE帳號「疾管家」做查詢。只要運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，加入後進入聊天室，點選疾管家下方選單，就能找到「春節傳染病特別門診」進行查詢。
過年看診查詢五：春節假日及國定假日輕急症中心UCC
為強化春節期間醫療量能，去年11月開辦的「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，13處據點也將在過年連假期間持續提供醫療服務。
假日輕急症中心（UCC）在春節期間，除了除夕（2月16日）、初五（2月22日）之外皆有開診，看診時段為上午8點至24點，呼籲民眾過年連假若有發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡易傷口、小兒急性不適等，都可以先到假日輕急症中心（UCC）看診。
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥過年生病去哪看醫生？ 2026最新春節看診查詢方式一次看！
其他人也在看
土銀致贈發財水 納福添好運
【記者郭襄陽台北報導】土地銀行為感謝客戶長期支持與愛護，將於新春開工首日（115年2月23日）起致贈財氣滿滿的「庫藏發財水」，瓶身小金馬搭配土地公、土地婆發送紅包圖像，象徵金馬年迎新開運，招財又進寶...
(影)打臉館長直播說謊！健身房集體性霸凌 女教練現身控訴 更多證據曝光！
[Newtalk新聞] 網紅「館長」陳之漢經營的健身房「成吉思汗健身俱樂部」，遭爆主管集體性霸凌女教練爭議，民進新北市議員戴瑋姍、台北市議員中正萬華參選人馬郁雯、內湖南港參選人陳又新，12日陪同受害人A女召開記者會，打臉館長直播謊言。 A小姐在記者會上還原事發經過指控，2024年7月在三重館擔任教練，受到店長騷擾，造成長期精神壓力，8月時精神狀況惡化，11月被迫簽下自願離職書，離開三重館，2025年5月前往蘆洲館任職，又受到言語性騷擾、刁難霸凌，並被迫簽下自願離職。12月至今年1月陸續有看診紀錄，醫師診斷為急性壓力所引發恐慌症發作。 馬郁雯公布受害者與成吉思汗員工對話錄音檔，指出陳之漢所經營的健身房有三大明顯缺失。成吉思汗健身房強迫受害者簽下自願離職書、調查試圖草草結案、以及從未對此對被害人表達道歉。 馬郁雯表示，根據錄音檔對話，A女遭受言語羞辱後又慘遭霸凌，甚至被強迫簽下自願離職書，由於長期飽受精神壓力，情緒狀態不穩定，引發恐慌症。健身房更誘導式詢問：那我們是不是以妳「沒意願」出席性平會來結案，沒有進一步行動。 馬郁雯批評，這就是血淋淋的職場霸凌、性羞辱甚至是想息事寧人，不論在職場或
雙和醫院呼籲輕症先掛春節門診 恩主公急診照常
衛生福利部立雙和醫院於春節期間為避免急診壅塞，雙和醫院採高規格整備，於除夕（16日）至初三（19日）連續4天共24診次，每日上下午時段開設內科、外科、兒科各1診，全天共6個診次的春節門診，此外，其餘春節長假時段（2月14日、20日及21日）維持正常開診，院長李明哲將於大年初一（17日）上午坐鎮外科門
熊本台灣交流促進會議員團訪高 陳其邁：持續深化台日合作
[Newtalk新聞] 高雄與友好城市熊本縣自2017年締盟以來，雙邊互動密切，熊本縣議會「熊本與台灣交流促進會」會長藤川隆夫率團於12日拜會高雄市政府，與市長陳其邁就半導體、觀光、教育、智慧城市治理及直航等議題交換意見。 「藤川會長是高雄多年的老朋友，連名字發音都跟高雄一樣！」陳其邁表示，高雄與熊本累積近十年的深厚友情，在觀光、產業、文化與教育等領域交流成果豐碩，近年隨著台積電在兩地設廠，雙方在高科技發展、經貿佈局、環境治理及人才培育等面向面臨相似挑戰，也建立更緊密且高度互補的合作關係。未來期盼在高雄市政府、熊本縣廳與縣議會共同努力下，持續分享城市治理經驗。 藤川隆夫特別感謝高市府於春節前夕的熱情接待，並提到與陳其邁同具醫學背景，每次會面都如同與老朋友重逢般親切。藤川隆夫指出，台積電設廠為熊本帶來顯著轉變，半導體產業效應吸引相關企業進駐，帶動就業機會與城市發展。熊本縣訪團多次訪問高雄，瞭解在水利、交通及環境治理的實務經驗，作為縣政推動的重要參考。 熊本縣議會訪團此次也前往參訪交通局智慧運輸中心，瞭解高雄在智慧交通與城市治理方面的發展成果。藤川隆夫肯定高雄透過AI及大數據分析精準提供交
以為孩子門牙歪、蛀牙⋯檢查竟是「多生牙」一定要拔嗎？醫評估5關鍵
5歲4個月的小琳於他院牙科檢查時，發現口內疑似有多生牙，轉診至奇美醫院兒童牙科門診進一步評估。口腔檢查結果顯示，小琳除有多顆嚴重齲齒外，另發現2顆多生牙，其中1顆為正向生長、1顆為逆向生長。經與家屬充分討論後，考量其年齡尚小、齲齒範圍廣泛及治療配合度等因素，決定在全身麻醉下拔除2顆嚴重蛀牙的乳門齒及2顆多生牙，術後恢復情況良好，於2週後順利拆線並持續追蹤。
點亮少年光明燈! 翁章梁:他們需要被相信的機會
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義縣警局已經推動兩年的，拉他一把，點亮少年光明燈方案，日前舉辦感恩回饋活動，縣長翁章梁特別感謝14位協助少年就業的業者，同時致贈禮品給參與計畫的25名少年，翁章梁說走偏少年很多只是需要一個被相信、被接納的機會，透過相關單位攜手合作，就能幫助孩子走入正軌，也為社會注入更多正向力量。拉他一把，點亮少年光明燈！民間企業投入提供就業機會。（圖／民視新聞）細心的將一隻又一隻的雞放入烤爐內，等到烤熟之後，利用巧手慢慢將雞肉剝開，已經在甕仔雞店工作兩年多的小全，曾經因為家境困難而自暴自棄，所幸在嘉義縣少年輔導委員會的協助下，才能回歸正途。接受輔導個案小全：「在我有了一些不良的事件之後，一直輔導著我也很關心我家裡的情況，以及工作上的狀態。」甕仔雞店長陳聰傑：「我們都看得出他進步非常多，也非常積極配合我們的工作安排。」其實像小全一樣狀況，曾經走偏的少年並不少，但為了讓他們遠離犯罪以及站穩腳步，嘉義縣從兩年多前開始推動拉他一把，點亮少年光明燈活動，除了餐飲業之外，也有相關工程、飯店等業者熱心參與提供就業機會，嘉義縣長翁章梁特別頒發感謝狀，表揚他們為社會的付出。嘉義縣長翁章梁：「我們要拉他一把謝謝企業界，大家共襄盛舉我們希望這樣的活動，能夠挽救更多的年輕人。」民間企業提供就業機會，誤入歧途少年重新步入社會，嘉義縣長翁章梁特別表揚。（圖／民視新聞）翁章梁說，許多少年需要的是被關懷以及被看見，只要有人在適當的時間伸出溫暖的雙手，就能讓他們的人生不一樣，曾參與計畫的小安就說，非常感謝輔導員以及民間人士，現在他從被幫助的，要轉變成幫助者，繼續把愛傳下去。曾接受輔導個案小安：「彌補以前我的不懂事，然後也想要拉這些少年一把，因為曾經的我也是他們的一份子。」曾經誤入歧途的少年，因為有人拉了一把，如今在各個領域展穩腳步，不僅生活有了重心有了依靠，也讓社會少了更多犯罪。原文出處：點亮少年光明燈！ 翁章梁：他們需要被相信的機會 更多民視新聞報導44歲女拿尿「塗抹全身+天天喝」讚：皮膚回春不長痘 專家狂搖頭白內障別等！白內障微創手術搭飛秒雷射 提升術後品質威力彩飆13.5億「台彩認了最會中獎號碼」！內行人抱走20億
旅遊車潮湧入 初三北向竹苗國道恐塞到凌晨
[NOWnews今日新聞]明（13)日即將迎來春節疏運，根據預報春節小年夜前溫暖舒適，而春節連假期間初一至初三為訂房高峰，特別是苗栗台中、宜蘭等地，高公局預估有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部熱門景...
朴子天公壇除夕夜開廟門抽黃金豆 摸彩券限量2000張
嘉義縣朴子天公壇將於丙午馬年農曆春節除夕夜2月16日舉辦「福開廟門」慶典與新春摸彩活動，廟方與各贊助單位準備價值不菲的黃金豆，更有超過8台55吋大電視及大量現金紅包，預計將吸引大批信眾前往排隊，搶拿限量2000張的摸彩券。天公壇主委林博文表示，近年來國際金價持續攀升，黃金已成為信眾眼中最有價值的開運
春節圍爐不留「代」價 營養師教你年節腰圍不失守
記者鄭錦晴／台東報導 春節家人團圓共享美食，但高油、高糖、高鹽的年菜常讓血壓、血糖及…
營養師攜手超商推無糖飲優惠 (圖)
全家便利商店與營養師公會全國聯合會攜手推廣無糖飲品，開放「全家食在購安心」搜尋平台，即起至3月31日止，全台超過4400家店鋪購買指定無糖飲品也享有專屬優惠。
運動幣中了沒？ 2主播中籤沒登記「金魚腦上身」
運動部昨（12）日下午在部長李洋見證下，由擊劍新星李讓抽出17組「運動幣」中籤號碼，身分證字號尾數58、65、12、22、64、29、69、96、87、52、26、63、59、204、660、313和180成為幸運兒，其中「63」正是李讓自己的身分證尾數，讓他相當開心。
今年首例麻疹侵台！ 8月大男嬰旅遊史曝光
今年首例麻疹侵台！ 8月大男嬰旅遊史曝光
祖雄一家3口追《冰上迪士尼》 女兒興奮嗨整場
《冰上迪士尼：Magic in the Stars》昨（2╱12）起至 2 月 14 日在台北小巨蛋一連演出8場，首演吸引李佳穎、臧芮萱、嚴正嵐、朵朵、段鈞豪、邵翔、小蠻朝聖，祖雄也帶著老婆佳娜女兒「內內」到場，他分享最喜歡《阿拉丁》，笑說不只自己看得投入，女兒更是興奮得不停拍手。
台版"寄生上流"上演! 家屬控:"人瑞大金礦"全家一起挖
社會中心／綜合報導102歲人瑞和看護結婚案，持續延燒！家屬再度出面控訴，這起婚姻沒那麼單純，揭發看護當時來應徵後，陸續從父親身上獲得上億房產、土地和現金，簡直把老人家當金礦在挖，而且，還夥同在中國失業的兒子，回台一起挖，直呼全家人寄生王家，宛如台版"寄生上流"，現在突然結婚，家屬才會如此憂心忡忡。
金曲歌后對尬變裝皇后 李竺芯合體妮妃雅登大港開唱
大港開唱將於3月21、22日登場，繼日前宣布陳亞蘭與血肉果汁機的跨界合作、怕胖團與陽帆合體登台後，今(12)日再公布新卡司，邀請去年參戰過大港開唱的李竺芯回歸與「蕉佛」妮妃雅攜手同台，將上演一場金曲歌后與變裝皇后的世紀對決，身為高雄在地囡仔的大象體操，則帶著全新紀錄片作品《大象體操：比夢境更真實》回到大港現場，不僅分享樂團成軍十年來的故事點滴，三位團員也將現身參與放映座談會。
小琉球衛生所新增腸胃鏡檢查 醫療同步全面升級
（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）屏東琉球鄉衛生所今年新增腸胃科門診，並強化假日與夜間待診制度；硬體上新增胃鏡室及巡迴醫療車等，未來還會投入新台幣3000萬元內部整修，全面升級離島醫療品質。
影／田中年貨大街熱鬧開市 30萬元抵用券紅包等你抽
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】迎接農曆春節，彰化縣田中鎮公所今（12）日下午在米寶親子公園前新福路舉辦「
乳癌近10年成長最快 健保挹注4000萬拚提升照護
乳癌長年位居台灣女性癌症發生率首位，且是近10年發生率成長最快的癌症之一。健保署宣布推出「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，預計挹注約4000萬元，目標將全國80%新確診乳癌病人納入完整醫療照護體系，透過團隊整合與品質獎勵機制，全面優化治療與追蹤流程。
過年前ATM都要排隊？專家曝內行都知要避開這3天
生活中心／杜子心報導過年腳步接近，不少民眾忙著準備紅包與年節開銷，銀行門口也開始出現排隊換新鈔與提款的人潮。今年農曆春節將從2月14日至2月22日放9天連假，民眾領現金與轉帳需求將明顯增加。財金公司昨（11）日提醒，每逢春節前夕ATM使用量都會快速升高，如果沒有先掌握熱門時段與相關規定，不只容易遇到排隊狀況，也可能影響過年期間的資金安排。
「陽光女子合唱團」聯訪 翁倩玉出席（2） (圖)
電影「陽光女子合唱團」票房破新台幣5億，近日將登頂國片票房影史冠軍，藝人翁倩玉（中）12日表示，很開心讓大家想起她是演員身分出道，走在日本街上也曾被台灣觀眾認出是「玉英奶奶」。