過年生病去哪看醫生？ 2026最新春節看診查詢方式一次看！

今（2026）年2月14日至22日，過年連假期間許多醫療院所都會休診或減診，若是身體不適需要看醫生，到底要去哪裡看病？該如何知道哪裡有在看診呢？《KingNet國家網路醫藥》整理了過年看診查詢管道，幫助民眾過年期間生病需要求診時可以快速找到醫療院所就醫治療！

過年看診查詢一：健保署官網－春節就醫專區

目前，健保署已在官網建置「春節就醫專區」，民眾可以依照以下步驟，快速查詢醫療院所的看診時段，找到過年期間可以看診的醫療院所就近就醫：

過年看診查詢二：健保快易通APP

另外，「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」同樣也有設置春節就醫專區。民眾透過手機APP進入健保快易通首頁，就可以看見「春節院所服務查詢」專區，進入後點選「春節院所服務時段查詢」，經由前述相同步驟進行查詢，即可找到能提供醫療服務的院所。





而且，該專區還有提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢（春節初一至初三）」等功能，民眾可依就醫需求查詢各項服務資訊。





過年看診查詢三：疾管署官網－傳染病特別門診專區

如果是呼吸道及腸胃道等傳染病問題，今年過年初一（2月17日）至初三（2月19日）還有「傳染病特別門診」可協助診治，共有163家醫院開設，提供約1,372診次。民眾可至疾管署官網【春節防疫專區/各縣市春節傳染病特別門診查詢】（https://gov.tw/gvq）及各衛生局網站查詢。





過年看診查詢四：LINE疾管家－春節傳染病特別門診

此外，春節傳染病特別門診相關資訊，也可以透過疾管署官方LINE帳號「疾管家」做查詢。只要運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，加入後進入聊天室，點選疾管家下方選單，就能找到「春節傳染病特別門診」進行查詢。





過年看診查詢五：春節假日及國定假日輕急症中心UCC

為強化春節期間醫療量能，去年11月開辦的「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，13處據點也將在過年連假期間持續提供醫療服務。





假日輕急症中心（UCC）在春節期間，除了除夕（2月16日）、初五（2月22日）之外皆有開診，看診時段為上午8點至24點，呼籲民眾過年連假若有發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡易傷口、小兒急性不適等，都可以先到假日輕急症中心（UCC）看診。







