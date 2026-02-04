過年生病怕急診人擠人？部立醫院接招「門診開診率近9成」 衛福部規劃曝

今（2026）年農曆春節長達9天，為避免去（2025）年春節期間各大醫院急診壅塞的情況重演，衛生福利部今（4）日指出，今年春節從除夕（16日）至初五（21日）期間，衛福部部立醫院將妥善規劃醫護人力與門診服務，門診開診率近9成，醫療量能充足，足以因應季節性呼吸道疾病及各類傳染病疫情，捍衛春節連假期間民眾的就醫權益。

衛福部醫福會執行長林慶豐指出，除夕至初五，全台27家部立醫院連同4家分院開診率近9成，共開設1183診次，除急診及住院醫療維持24小時正常運作外，並持續開設家醫科、兒科、內科及慢性病等門診。

林慶豐進一步補充，春節期間部立醫院也同步設置「傳染病特別門診」，針對發燒、呼吸道症狀及疑似傳染病個案提供診療服務，並引導輕症及疑似感染病患優先於門診就醫，降低交叉感染風險，藉此有效分散急診就醫人潮，減緩急診壅塞壓力，並每日監控急診壅塞情形。

衛福部強調，為提升就醫便利性及防疫效能，各部立醫院亦透過健保快易通、官方網站、網路掛號系統及地方衛生局公告春節期間門診與傳染病特別門診資訊，協助民眾事前掌握就醫管道，避免集中湧入急診。

衛福部說，部立醫院院亦持續落實急重症分級檢傷、感染管制措施及醫療資源彈性調度，確保急診量能優先提供重症及緊急病患，降低急診壅塞風險，提升整體醫療服務韌性，全面守護國人健康。

