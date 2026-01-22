過年用藥怕踩雷？藥師教「3不原則」避風險 食藥署：舊藥也別亂丟

【健康醫療網／記者林則澄報導】春節將至，民眾紛紛準備返鄉過年或出門旅遊，當在家整理藥品時，用藥及藥品丟棄需求也隨之增加。台灣年輕藥師協會周子鈞常務監事表示，年節期間最常見的用藥困擾，多半是慢性處方藥不足、服藥時間混亂，或大掃除翻出囤放已久的藥品卻不知如何處理，因此他呼籲民眾，年假前先盤點藥量、備妥常備藥，並遵守用藥「三不原則」，同時注意藥品與食物、保健食品的交互作用，安心過好年。

衛生福利部食品藥物管理署召開「安心過好年：春節用藥安全小叮嚀」記者會，食藥署王德原副署長指出，不少民眾過年前大掃除常會翻出以前沒吃完的藥品，卻不知該如何處理，又因春節連續假期期間的返鄉和出遊活動，易導致聚餐頻繁、作息混亂，用藥時間和身體情況也受影響。

▲食藥署指出民眾春節用藥可能出現的問題。

不是突然生病 藥師揭年節用藥3問題

周子鈞藥師表示，過年期間民眾最常引起用藥問題的原因，往往不是突然生病，除了用藥時間被打亂、囤放已久的藥品不知如何處理外，藥品準備不足也是一類情況。他提醒民眾，過年藥品儲備和準備年菜一樣，也應為自己做一份清單，尤其是慢性病患者，更要在連假到來前確認藥物是否足夠，因維持規律用藥，才有利於控制病情。

周子鈞藥師說，若慢性病連續處方箋的最後用藥日是在春節期間，民眾可於連假前2周到原就醫院所或附近藥局領藥，一旦處方藥已用完，回診時間剛好在年節前後，應提早與醫師或藥師告知，及早安排回診日期，避免連假期間出現藥品不足，卻求助無門的狀況。

返鄉塞車、聚餐防不適 常備藥要充足

除了慢性病用藥，他也提到，過年期間聚餐頻繁，飲食往往較油膩，腸胃不適情況相當常見，加上長途返鄉或出遊，暈車、暈船也易發生，民眾可事先到全台灣的社區藥局諮詢藥師，準備合適的常備藥物，避免僅因輕微不適就掛急診，做好事前準備才能降低不必要的醫療負擔。

當心藥品交互作用 食藥署這麼說

此外，食藥署黃玫甄簡任技正說，民眾也要留意藥品和藥品、藥品和食品之間可能的交互作用，像是制酸劑可能影響抗生素在體內的效果，若需同時服用，建議諮詢醫師或藥師後，服用時間至少間隔2小時，服藥時也應避免搭配酒精或咖啡等飲品，否則影響藥效或提高副作用風險。

不只如此，民眾也勿因保健食品上的「健康食品」認證標章，就以為能和藥物同服，以含紅麴的健康食品為例，若同時服用紅麴與降血脂藥物，可能引起肌肉痠痛、無力等副作用，甚至導致橫紋肌溶解症。另抗凝血劑和含靈芝或銀杏的保健食品，可能加強藥效，讓出血風險上升，應避免同時服用。

▲食藥署提醒民眾留意藥品交互作用。

一般藥品vs.特殊藥品 丟棄方式大不同

至於藥品整備方面，周子鈞藥師指出，民眾應釐清一般藥品和特殊藥品，一般藥品多可直接丟進垃圾桶，隨一般垃圾焚化處理，但仍需注意是否有液體或其他特殊成分，若是藥水不可直接倒入廚房水槽或廁所馬桶，免得造成環境污染。他指出正確作法是先將藥水倒在可吸水的物質中，例如咖啡渣、茶葉、報紙或砂土，再放入夾鏈袋或塑膠袋密封後丟棄，藥水瓶則可清洗乾淨後，依物品回收標誌處理。

針對特殊藥品，包括生物製劑、抗生素、抗腫瘤藥物、荷爾蒙藥品或經醫師開立處方箋的管制藥品，周子鈞藥師不建議直接丟入垃圾桶，應帶回原開立醫療院所或社區藥局，由專業人員協助回收，避免交叉污染。

▲食藥署呼籲民眾藥品丟棄，妥善處理。

年節用藥 藥師呼籲「三不原則」

最後，民眾可遵守年節用藥「三不原則」。第一，不要自行停藥或減量，周子鈞藥師指出，過年期間作息較不規律，有人常因睡太晚就覺得早上的藥物可以不吃，但慢性病例如高血壓、高血糖，一旦整天漏吃藥物，可能增加健康風險。

第二，不聽信偏方或他人推薦用藥。他提醒網路資訊或親友分享的藥品、保健食品，不一定適合每個人，應先詢問醫師或藥師，確認是否可服用。藥品也應從合法醫療機構或藥局取得，服藥前務必確認藥品外包裝及標示內容清楚完整。

第三，不任意忽略身體警訊。周子鈞藥師說，部分藥物可能引起身體疲倦、嗜睡等反應，應避免服藥後開車或操作危險器械，若出現嚴重不良反應，應就醫或諮詢專業醫療人員。

忘記吃藥怎麼辦 可留意「中點時間」

最後，針對民眾常問忘記服藥要不要補吃，周子鈞藥師建議可用2次用藥時間的中間點作為判斷基準。以一天一次、早上9點服用、隔天早上9點再吃一次的用藥頻率為例，中間間格時間為24小時、中點時間則是12小時，若民眾在當天晚上9點前想起來忘記服藥，仍可補吃，但若超過晚上9點才想到，因為已接近下次用藥時間，就不建議再補吃，以免2次服藥間隔過近，導致劑量過高，在吃下個時段的藥物時，也不應自行增加劑量。

