過年發紅包！中油宣布2月天然氣不漲價

台灣中油公司今（31）日宣布，近期受地緣政治情勢變化影響，國際液化天然氣價格波動且具高度不確定性，惟考量2月適逢農曆春節期間，為配合政府穩定物價政策及持續照顧民生，115年2月各類用戶天然氣價格均不予調整，用戶氣價低於成本部分由台灣中油暫行吸收。

中油指出，將持續掌握國際油氣市場動態並滾動檢討。有關各用戶別天然氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。

