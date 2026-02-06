過年發紅包「親戚小孩要包到幾歲」？過來人點1關鍵時間

生活中心／林昀萱報導

過年發紅包眉角多，網友好奇親戚小孩應該發到幾歲？（示意圖／資料照）

面對即將來臨的農曆春節，你準備好了嗎？不少人已添購禮盒禮品，準備返鄉過節；也有一票人正思考紅包怎麼包才能傳達心意又不失禮數。就有人好奇詢問，大家都是什麼時候停止發紅包給親子的孩子呢？引起熱烈討論。

一名網友近日在社群平台Threads好奇發問：「大家都是什麼時候停止發紅包給姪子姪女？ 譬如：他們成年？結婚？開始工作？」短短一句話吸引13萬次瀏覽，眾人也紛紛給出答案。多數網友答案一致：「開始工作」、「包到大學畢業」、「我包到外甥女、外甥出社會工作就沒有包給他們了，換他們包給我」、「開始工作就停止發紅包」、「大學畢業就不包了。我自己當年也是，大學畢業開始工作後，爸媽也沒給了。曾經一度很羨慕香港同事，聽說他們是沒結婚都能領紅包」。也有人認為包到成年即可，「成年後」、「滿20歲就停止」。

另外一派則認為可以包到成家，「沒結婚以前」、「結婚，然後包給他們的小孩，更多」、「我們家的習慣是包到結婚」、「我不生，但要一直包到姪子女結婚為止，重點現代人都晚婚或不婚啊⋯」不過也有部分人認為包到不想包就可以停止，不用太糾結。

