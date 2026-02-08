過年看了保證開心！2025年Happy Ending好口碑韓劇《愛情怎麼翻譯？》、《一吻爆炸》⋯一次把春節能量補滿！
【文／邱芮恩】過年追劇不怕沒話題！回顧5部闔家觀賞、口碑爆炸戲劇，從高允貞、金宣虎火花爆棚的話題新劇《愛情怎麼翻譯？》，到小栗旬、韓孝周甜點系跨國純愛《浪漫匿名者》，還有奇幻命定戀曲《牽牛與仙女》，以及核爆級甜寵《一吻爆炸》，最後金宇彬、秀智再合體的黑色幽默神作《許願吧，精靈》，5部作品一次網羅甜、虐、笑、哭與心動的浪漫片單就在這，陪你把春節能量一次補到最滿。
一、《愛情怎麼翻譯？》高允貞一人飾兩角爆紅，暖男金宣虎完美守護！
🍿《愛情怎麼翻譯？》線上看推薦：
開播時間：2026年1月16日
播出平台：Netflix
主演卡司：金宣虎、高允貞
集數：共12集
過年前最火爆戲劇，絕對是這部 《愛情怎麼翻譯？》！女主角高允貞自2020年出演《Sweet Home》後迅速爆紅，清新可愛又帶點冷冽的氣質，加上零死角的「AI級美貌」，讓她被封為「最美整形範本」，每次亮相都自帶話題。直到2026年，她在浪漫愛情劇《愛情怎麼翻譯？》迎來演技大爆發，一人分飾兩角，一邊是鬼靈精怪的「都拉美」，另一邊是單純可愛的「車茂熙」，兩種魅力把觀眾迷得神魂顛倒，再度刷新職涯代表作。
《愛情怎麼翻譯？》不只是一部甜虐交織的浪漫劇，還直擊現代人最難解的情感課題「愛，怎麼說出口？」劇中更巧妙將心理學中的「迴避型依戀」具象化成女主角的另一個角色，把逃避親密、害怕受傷的情緒，化成一個真實存在的「自己」，而牢牢接住她的人就是男主角金宣虎，完美搭配使得這份曖昧情甚至飄出戲外，觀眾熱烈敲碗「拜託兩個人在一起」。
劇中一句台詞更成為全網熱議焦點，「認為她永遠不會幸福，也是一種幻想。必須消除這種幻想，她才能在現實中獲得幸福結局。」這段話戳中無數觀眾的心，也讓《愛情怎麼翻譯？》在Ptt、Threads上掀起爆炸性討論。
二、浪漫跨國戀！《浪漫匿名者》小栗旬、韓孝周距離感拉滿，還是超純愛
🍿《浪漫匿名者》線上看推薦：
開播時間：2025年10月16日
播出平台：Netflix
主演卡司：小栗旬、韓孝周
集數：共8集
過年想給心裡補點糖？Netflix這部跨國戲劇《浪漫匿名者》絕對是首選！戲劇改編自法國經典電影《愛情的完美配方》，上演一場日、韓跨國戀，女神韓孝周飾演一位天才甜點師，她所製作巧克力有種讓人露出幸福笑容的魔力，但無法直視人眼神的她，只能躲在幕後默默付出；然而，無法碰觸他人的「怪社長」小栗旬成了她的唯一例外。
《浪漫匿名者》有著日劇專屬的溫暖調性，還有韓劇愛情劇粉紅泡泡，兩位主角透過甜點拉近彼此距離，連螢幕都飄出甜味，橫掃全球味蕾共鳴，不僅如此，韓孝周看得出來在日文口音上下足功夫，絲毫不會讓人出戲，更有趣的是，她私下用韓文碎碎念偷罵社長，那種俏皮的小表情真的會讓人原地入坑！
《浪漫匿名者》開播之後引爆Ptt討論熱度，成為2025年Netflix火爆日劇。戲劇只有8集，絕對不拖泥帶水，劇迷在Ptt給予正面評論「一口氣看完好看」，「日劇中帶點韓劇色彩很不錯」、「韓孝周、小栗旬把20歲的純愛感演得很好」。
三、《牽牛與仙女》巫女少女愛上厄運少年，奇幻戀曲甜到讓人上頭
🍿《牽牛與仙女》線上看推薦：
開播時間：2025年6月23日
播出平台：Prime Video
主演卡司：趙怡賢、秋泳愚
集數：共12集
輕鬆又容易上手的浪漫喜劇，由趙怡賢、秋泳愚（秋英宇）領銜主演的《牽牛與仙女》必須在片單中！《牽牛與仙女》劇情講述一名神力極強的「巫女」高中生趙怡賢，卻愛上一位遭厄運纏身的高顏值少男秋泳愚，新穎又特殊的設定，令劇迷打開後一步步陷入奇幻又神秘的劇情中。
女主角趙怡賢的演技更是全劇最大亮點，她把巫女少女外表堅強、內心卻因初戀悸動而慌亂的反差感演得極為到位，雖然擁有神力，卻在喜歡的人面前像個普通高中女生一樣手足無措，她把對於初戀情竇初開的天真感演繹得極為到位，讓人忍不住會心一笑。
作為一部浪漫奇幻喜劇，《牽牛與仙女》雖然在Prime Video上架播出，但口碑卻像野火般迅速蔓延。Threads上不少網友狂推表示「我因此訂了Prime Video」、「這個真的超級好看，給我爆」、「仙女也太可愛了吧」、「好看到救命」，甚至連Ptt也掀起討論熱潮，讓這部劇意外成為2025年最令人上頭的黑馬作品。
四、《一吻爆炸》張基龍、安恩真吻出真感情，核爆級撩人讓嘴角全程失守
🍿《一吻爆炸》線上看推薦：
開播時間： 2025年11月12日
播出平台：Netflix
主演卡司：張基龍、安恩真
集數：共14集
想要過年來點甜味？這部劇是你最佳選擇。《一吻爆炸》把甜寵劇的公式玩出了新模式，兩位主角由187公分高挑男神張基龍搭檔安恩真，一個是含著金湯匙出生的富二代，一個則是連續求職失敗、仍努力準備公務員考試的平凡女子，偏偏在命運的推波助瀾下撞出最甜的火花。初次見面時，女生誤以為自己救了男生的命，第二次見面，男主角竟搖身一變成為她的「假男友」，從假戲開場，曖昧一路升溫，甜度瞬間拉滿。
張基龍用最霸道卻最溫柔的方式，守護著那個平凡但堅強的她，不論是霸氣公主抱、嫉妒擋門強吻、草叢之吻等，各種細節都相當好嗑，甜到讓人手指捲曲、嘴角失守。兩人創造出無數場「甜到冒泡名場面」，更一起抱走《2025 KBS演技大賞》的「最佳情侶獎」，核彈級的好評在Ptt延燒，「爆笑又甜蜜」、「想要無腦追輕鬆甜劇，這部非常推薦」、「張基龍太會撩」，如果想在過年補充滿滿戀愛能量，《一吻爆炸》就是最對味的開春解藥！
五、《許願吧，精靈》金宇彬遇上冷感女主秀智，正反評價兩極卻意外好追
🍿《許願吧，精靈》線上看推薦：
開播時間：2025年10月3日
播出平台：Netflix
主演卡司：金宇彬、秀智
集數：13集
由「黃金編劇」金銀淑操刀，金宇彬、秀智睽違多年再度合作的《許願吧，精靈》，雖然正反評價兩極，但錯過真的可惜。這部劇把黑色幽默、奇幻設定與浪漫喜劇混搭得相當大膽，乍看荒誕，越看越上癮，堪稱過年最適合一口氣追完的作品。
秀智飾演的女主角「奇嘉盈」，是位反社會人格的女子，前往杜拜旅行卻意外將沉睡千年後的神燈精靈「伊布利斯」喚醒，從此人生被迫進入一場荒謬又命定的願望交易。奇嘉盈不善於表達情緒，但卻有一顆善良的心，相反地，伊布利斯嘴賤又毒舌，台詞充滿逗趣的矛盾感，一邊嫌棄人類，一邊又忍不住被「奇嘉盈」所吸引，兩人的互動甜中帶刺，笑點密集。
《許願吧，精靈》採一次上架的模式播出，雖不是一舉爆紅的口碑戲劇，但也有讓人中毒的魔力，不少劇迷留言直呼「看了一集就上癮，直接熬夜追完」、「一天全力追完，覺得很好笑也很感人」，尤其是重頭戲集中在後半部，情緒層層堆疊，越看越過癮，最後幾集讓粉絲哭到眼睛腫，直呼「很久沒完整看完一齣韓劇了，算近期最愛」。這個春節，不妨給《許願吧，精靈》一次機會，說不定它會成為你連假裡最意外的驚喜與最難忘的眼淚。
其他人也在看
夏語心、Junior也有演《世紀血案》 致歉未查證⋯不再參與後續
電影《世紀血案》引發爭議，多位主演主演寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏皆已發聲道歉，除了表示會不參與後續活動，也喊話劇組停止製作。而其實殺青記者會當天，夏語心和韓宜邦（Junior）原本也會出席，但突然缺席，今（8）日晚間也發文致歉。
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
捐《世紀血案》片酬！李千娜道歉聲明「這3字」網批：超沒禮貌
娛樂中心／巫旻璇報導改編自真實案件「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒，演員李千娜日前因受訪時一句「可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」引發外界質疑淡化悲劇，引爆輿論批評。事件延燒後，她稍早發表聲明致歉，強調對言論造成的傷害深感抱歉，並承諾反省與檢討。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
獨家》九孔現身台北街頭揮毫 親口證實「新節目開張了」
九孔近期被民眾捕獲在台北街頭寫春聯，他今（8）日受訪透露，自己受資深製作人李慧蘭邀約合作推出個人外景，首集就是要他去街上寫春聯，他開心笑說：「如果觀眾喜歡我的作品，他們就可以在我身上貼紅點；而且我們是免費的，所以生意很好，有人拿車輪餅來換，拿奶昔來換，還有烏魚子。大家都很熱情，還有人說要拿孩子來換，我連忙說不要不要。」
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
66歲銀霞罕見露面！追悼前新聞局長邵玉銘 感慨去年才在榮總門口相遇
前行政院新聞局長邵玉銘曾於 1987 年代表政府宣布台灣正式解嚴，7 日病逝於台北榮民總醫院，享壽 87 歲。消息傳出後，資深民歌歌手銀霞第一時間在社群平台發文追悼，並曬出與邵玉銘的合照，感念這位見證並參與台灣民主轉型的重要人物，引發政媒圈與粉絲不捨。
Janet自曝3年憂鬱病史！MIT才女曾被老師投訴險退學 拍內衣廣告翻轉人生
女星謝怡芬Janet曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，她在〈話時代人物〉分享，父母親年輕時赴美留學，後來在休士頓結婚定居，Janet一出生就在美國，是從小阿嬤帶大的德州女孩，來台灣前她只會說台語跟英文，阿嬤是Janet心中真正的偶像，單親拉拔3個孩子，40歲還到非洲當義工、學了流利的法文，她很愛用台語叫阿嬤「鳳山美人」，但常常不小心說成「鳳山米漿」。
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
《世紀血案》寇世勳道歉了 作為前輩自責「造成二次傷害」拜託劇組一件事
電影《世紀血案》引發爭議，主演之一的寇世勳今（8）日發聲道歉，「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。」
這家人基因太強大！李冰冰親妹神仙顏值不輸姐姐 同框照根本「複製貼上」！
畫面中可見李冰冰以俐落黑色禮服登場，氣場依舊是熟悉的國際影后等級；一旁的妹妹則以深綠西裝造型現身，風格幹練成熟，散發典型女強人氣場。兩人一柔一剛卻同樣高級，並肩畫面不只沒有被比下去，反而呈現出「雙強配置」的視覺張力，也難怪評論區幾乎一面倒稱讚：「這家基因...
李千娜捐片酬也來不及！陳水扁表態拒看：看你多會拍
政治中心／周孟漢報導前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，7日受邀出席南一中校友交流會特別講座，且演講後半小時「自由發問不設限」，引發熱議。被問到近來電影《世紀血案》所引發的爭議，以及李千娜道歉捐出片酬一事，陳水扁嚴肅表示，「拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了」，強調「別去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
（專題）被一樣的書櫃打動！許瑋甯揭和邱澤「撞書率超高」私下書單
許瑋甯去年和邱澤在婚禮上的誓詞，一曝光就被粉絲封為「最文青告白之一」。她甜蜜回憶，第一次被邱澤打動，不是什麼驚天動地的浪漫橋段，而是發現兩人家中竟然藏著一排「撞書率高到離譜」的書單；第二次則更有畫面感，邱澤把小音響塞進口袋，兩人邊聽歌邊散步，走到口渴想買水時，才發現彼此口袋裡都沒錢，卻仍笑著決定：「
快訊／李千娜道歉！認了《世紀血案》發言輕率 宣布「片酬全捐出」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導國片《世紀血案》未經家屬授權風波持續擴大。繼主演楊小黎、簡嫚書相繼發聲後，參與客串演出的李千娜今（7）日也發聲道歉，...
李多慧出演《單身即地獄》？自稱「從小美到大」影片曝光掀全網暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧近日在社群平台上釋出一支影片，模仿韓國熱門戀愛實境節目《單身即地獄》的自我介紹橋段，引發網友熱烈討論。影片中，她以輕鬆搞笑的方式呈現日常與幽默個性，短短數十秒便展現強烈存在感。陳宣如
殺青後才知《世紀血案》沒得到授權？楊小黎凌晨再發聲
電影《世紀血案》日前召開殺青記者會，多位演員大吐拍攝心情，不料事後引發爭議，更遭網友揚言抵制。對此，女星楊小黎率先出面發聲，坦承記者會後才知道沒有取得當事人或家屬同意，但面對網友的相關疑問，她則在凌晨二度發聲回應。
子瑜媽把夜市搬進飯店！走廊驚見整排台灣小吃
娛樂中心／杜子心報導南韓人氣女團TWICE迎來出道滿10週年，去年首度站上高雄世運主場館開唱就引爆話題，今年更確定將唱進台北大巨蛋，讓台灣粉絲期待值再拉高。近日TWICE官方YouTube頻道釋出長達 34 分鐘的台灣演唱會幕後花絮，不只記錄演唱會後台點滴，其中一段「飯店夜市畫面」意外成為最大亮點。畫面中，台籍成員周子瑜的媽媽親自安排宵夜，直接把整排台灣夜市小吃送進團員下榻的飯店，讓成員們一踏出房門就被震撼到。
閃嫁陳晨威！啾啾懷孕爆引退傳聞...本人回應了 6月迎首胎出生
啾啾是中信啦啦隊的成員，她在去年（2025）12月11日與樂天桃猿球星陳晨威登記結婚，並於今年1月宣布懷孕喜訊，近日，啾啾挺著孕肚參加公司尾牙時，表示「應該是最後一次了」，遭到外界揣測是否要隱退，對此，她也回應了。蔡佩伶報導