過年看了保證開心！2025年Happy Ending好口碑韓劇《愛情怎麼翻譯？》、《一吻爆炸》⋯一次把春節能量補滿！

《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎甜到戲外粉絲暴動。（圖／Netflix）

【文／邱芮恩】過年追劇不怕沒話題！回顧5部闔家觀賞、口碑爆炸戲劇，從高允貞、金宣虎火花爆棚的話題新劇《愛情怎麼翻譯？》，到小栗旬、韓孝周甜點系跨國純愛《浪漫匿名者》，還有奇幻命定戀曲《牽牛與仙女》，以及核爆級甜寵《一吻爆炸》，最後金宇彬、秀智再合體的黑色幽默神作《許願吧，精靈》，5部作品一次網羅甜、虐、笑、哭與心動的浪漫片單就在這，陪你把春節能量一次補到最滿。

一、《愛情怎麼翻譯？》高允貞一人飾兩角爆紅，暖男金宣虎完美守護！

🍿《愛情怎麼翻譯？》線上看推薦：

開播時間：2026年1月16日

播出平台：Netflix

主演卡司：金宣虎、高允貞

集數：共12集

過年前最火爆戲劇，絕對是這部 《愛情怎麼翻譯？》！女主角高允貞自2020年出演《Sweet Home》後迅速爆紅，清新可愛又帶點冷冽的氣質，加上零死角的「AI級美貌」，讓她被封為「最美整形範本」，每次亮相都自帶話題。直到2026年，她在浪漫愛情劇《愛情怎麼翻譯？》迎來演技大爆發，一人分飾兩角，一邊是鬼靈精怪的「都拉美」，另一邊是單純可愛的「車茂熙」，兩種魅力把觀眾迷得神魂顛倒，再度刷新職涯代表作。

廣告 廣告

《愛情怎麼翻譯？》不只是一部甜虐交織的浪漫劇，還直擊現代人最難解的情感課題「愛，怎麼說出口？」劇中更巧妙將心理學中的「迴避型依戀」具象化成女主角的另一個角色，把逃避親密、害怕受傷的情緒，化成一個真實存在的「自己」，而牢牢接住她的人就是男主角金宣虎，完美搭配使得這份曖昧情甚至飄出戲外，觀眾熱烈敲碗「拜託兩個人在一起」。

劇中一句台詞更成為全網熱議焦點，「認為她永遠不會幸福，也是一種幻想。必須消除這種幻想，她才能在現實中獲得幸福結局。」這段話戳中無數觀眾的心，也讓《愛情怎麼翻譯？》在Ptt、Threads上掀起爆炸性討論。

二、浪漫跨國戀！《浪漫匿名者》小栗旬、韓孝周距離感拉滿，還是超純愛

小栗旬、韓孝周跨國戀情超甜。（圖／Netflix）

🍿《浪漫匿名者》線上看推薦：

開播時間：2025年10月16日

播出平台：Netflix

主演卡司：小栗旬、韓孝周

集數：共8集

過年想給心裡補點糖？Netflix這部跨國戲劇《浪漫匿名者》絕對是首選！戲劇改編自法國經典電影《愛情的完美配方》，上演一場日、韓跨國戀，女神韓孝周飾演一位天才甜點師，她所製作巧克力有種讓人露出幸福笑容的魔力，但無法直視人眼神的她，只能躲在幕後默默付出；然而，無法碰觸他人的「怪社長」小栗旬成了她的唯一例外。

《浪漫匿名者》有著日劇專屬的溫暖調性，還有韓劇愛情劇粉紅泡泡，兩位主角透過甜點拉近彼此距離，連螢幕都飄出甜味，橫掃全球味蕾共鳴，不僅如此，韓孝周看得出來在日文口音上下足功夫，絲毫不會讓人出戲，更有趣的是，她私下用韓文碎碎念偷罵社長，那種俏皮的小表情真的會讓人原地入坑！

《浪漫匿名者》開播之後引爆Ptt討論熱度，成為2025年Netflix火爆日劇。戲劇只有8集，絕對不拖泥帶水，劇迷在Ptt給予正面評論「一口氣看完好看」，「日劇中帶點韓劇色彩很不錯」、「韓孝周、小栗旬把20歲的純愛感演得很好」。

三、《牽牛與仙女》巫女少女愛上厄運少年，奇幻戀曲甜到讓人上頭

趙怡賢、秋泳愚譜出奇幻又浪漫的愛情喜劇。（圖／tvN）

🍿《牽牛與仙女》線上看推薦：

開播時間：2025年6月23日

播出平台：Prime Video

主演卡司：趙怡賢、秋泳愚

集數：共12集

輕鬆又容易上手的浪漫喜劇，由趙怡賢、秋泳愚（秋英宇）領銜主演的《牽牛與仙女》必須在片單中！《牽牛與仙女》劇情講述一名神力極強的「巫女」高中生趙怡賢，卻愛上一位遭厄運纏身的高顏值少男秋泳愚，新穎又特殊的設定，令劇迷打開後一步步陷入奇幻又神秘的劇情中。

女主角趙怡賢的演技更是全劇最大亮點，她把巫女少女外表堅強、內心卻因初戀悸動而慌亂的反差感演得極為到位，雖然擁有神力，卻在喜歡的人面前像個普通高中女生一樣手足無措，她把對於初戀情竇初開的天真感演繹得極為到位，讓人忍不住會心一笑。

作為一部浪漫奇幻喜劇，《牽牛與仙女》雖然在Prime Video上架播出，但口碑卻像野火般迅速蔓延。Threads上不少網友狂推表示「我因此訂了Prime Video」、「這個真的超級好看，給我爆」、「仙女也太可愛了吧」、「好看到救命」，甚至連Ptt也掀起討論熱潮，讓這部劇意外成為2025年最令人上頭的黑馬作品。

四、《一吻爆炸》張基龍、安恩真吻出真感情，核爆級撩人讓嘴角全程失守

《一吻爆炸》張基龍、安恩真甜到冒泡。（圖／KBS）

🍿《一吻爆炸》線上看推薦：

開播時間： 2025年11月12日

播出平台：Netflix

主演卡司：張基龍、安恩真

集數：共14集

想要過年來點甜味？這部劇是你最佳選擇。《一吻爆炸》把甜寵劇的公式玩出了新模式，兩位主角由187公分高挑男神張基龍搭檔安恩真，一個是含著金湯匙出生的富二代，一個則是連續求職失敗、仍努力準備公務員考試的平凡女子，偏偏在命運的推波助瀾下撞出最甜的火花。初次見面時，女生誤以為自己救了男生的命，第二次見面，男主角竟搖身一變成為她的「假男友」，從假戲開場，曖昧一路升溫，甜度瞬間拉滿。

張基龍用最霸道卻最溫柔的方式，守護著那個平凡但堅強的她，不論是霸氣公主抱、嫉妒擋門強吻、草叢之吻等，各種細節都相當好嗑，甜到讓人手指捲曲、嘴角失守。兩人創造出無數場「甜到冒泡名場面」，更一起抱走《2025 KBS演技大賞》的「最佳情侶獎」，核彈級的好評在Ptt延燒，「爆笑又甜蜜」、「想要無腦追輕鬆甜劇，這部非常推薦」、「張基龍太會撩」，如果想在過年補充滿滿戀愛能量，《一吻爆炸》就是最對味的開春解藥！

五、《許願吧，精靈》金宇彬遇上冷感女主秀智，正反評價兩極卻意外好追

金宇彬、秀智合作《許願吧，精靈》，正反評價兩極但意外好追。（圖／Netflix）

🍿《許願吧，精靈》線上看推薦：

開播時間：2025年10月3日

播出平台：Netflix

主演卡司：金宇彬、秀智

集數：13集

由「黃金編劇」金銀淑操刀，金宇彬、秀智睽違多年再度合作的《許願吧，精靈》，雖然正反評價兩極，但錯過真的可惜。這部劇把黑色幽默、奇幻設定與浪漫喜劇混搭得相當大膽，乍看荒誕，越看越上癮，堪稱過年最適合一口氣追完的作品。

秀智飾演的女主角「奇嘉盈」，是位反社會人格的女子，前往杜拜旅行卻意外將沉睡千年後的神燈精靈「伊布利斯」喚醒，從此人生被迫進入一場荒謬又命定的願望交易。奇嘉盈不善於表達情緒，但卻有一顆善良的心，相反地，伊布利斯嘴賤又毒舌，台詞充滿逗趣的矛盾感，一邊嫌棄人類，一邊又忍不住被「奇嘉盈」所吸引，兩人的互動甜中帶刺，笑點密集。

《許願吧，精靈》採一次上架的模式播出，雖不是一舉爆紅的口碑戲劇，但也有讓人中毒的魔力，不少劇迷留言直呼「看了一集就上癮，直接熬夜追完」、「一天全力追完，覺得很好笑也很感人」，尤其是重頭戲集中在後半部，情緒層層堆疊，越看越過癮，最後幾集讓粉絲哭到眼睛腫，直呼「很久沒完整看完一齣韓劇了，算近期最愛」。這個春節，不妨給《許願吧，精靈》一次機會，說不定它會成為你連假裡最意外的驚喜與最難忘的眼淚。