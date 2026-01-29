過年看病不用碰運氣！初一診所僅7%有開 健保APP「春節看診查詢」上線

衛福部長石崇良親自操作示範「全民健保行動快易通│健康存摺APP」其中「春節院所服務查詢」專區。游騰傑攝



為避免重蹈「春節急診壅塞」覆徹，衛福部端出16億元「春節加成獎勵方案」搶救醫療量能。最新統計顯示，醫院春節開診率已站上7成，部立醫院更逼近9成，但基層診所初一僅7%、初二8%、初三11%，直到初四、初五才明顯回溫。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（29日）上午邀請衛福部就「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」及「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」進行專題報告。

衛福部統計顯示，歷年春節連假期間，急診就醫人次約為平日的1.5至1.7倍，去年情況尤為明顯，曾出現急診嚴重壅塞。為此，衛福部健保署今年推出「健保春節加成獎勵方案」，投入新台幣16億元，針對醫療院所的診察費、護理費及藥事服務費等提供加成獎勵，鼓勵院所開診，以分流病患、減輕急診壓力。

衛福部長石崇良表示，依去年的經驗，除夕及初一至初三的開診率最低，但今年在獎勵措施帶動下，醫院開診率已普遍超過7成，診所的開診意願也明顯提升，從過去僅約2%至4%，部分地區已突破1成，預期今年春節期間的整體醫療服務量能將優於去年。據統計，每增加1%即等於約120家診所開診。

石崇良說，醫療院所對「健保春節加成獎勵方案」反應良好，在獎勵誘因下，員工開班意願提高，甚至出現「搶著填班」的情形，相較之下，基層診所端（尤其是一人診所）人力極度吃緊，醫師需在「犧牲假期出來開診」與「維持休假」間權衡，提升開診率的難度較高。

為便利民眾查詢，健保署今年也將既有「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」查詢功能升級，新增「春節院所服務查詢」專區。石崇良指出，民眾只要點選所在縣市、欲就診的時間，即可查詢鄰近、當時段有開診的醫療院所，專區已於1月28日上線，並持續更新最新資訊。

健保署長陳亮妤補充說明，相關查詢功能平時即已存在，但因應春節假期特別設立專區，且每30分鐘更新一次資訊。衛福部也與全台22個縣市及醫師公會密切合作，由於獎勵金到位後，部分診所會臨時調整決定、願意開診，因此資訊將持續滾動更新。

依目前統計，基層診所春節期間開診率，初一為7%、初二8%、初三11%、初四25%、初五41%；醫院整體約有7成開診，其中部立醫院在初一至初四的開診率約達9成。

石崇良指出，除夕與初一仍是開診率最低的時段，與傳統習俗影響民眾就醫行為有關，「初一大家不太想看病」，部分院所也擔心「開了卻沒有人來」，影響開診意願。雖去年的初一屬「特殊情形」，出現「初一就很多」的例外，但今年仍須就初一、初二的開診率「再努力一下」。

