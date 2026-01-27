過年禮盒推薦 限量特惠・售完為止，8款春節送禮不踩雷清單
過年還沒到，壓力就先來了。那一盒還沒決定的過年禮盒，怎麼選是大關鍵。春節一到，拜年、走春、回娘家、見長輩、跑客戶，一天打開好幾次門，也被打開好幾次評價。手上那盒過年禮盒，從外觀到內容，默默決定了今年過年會不會被記住。送得太隨便，氣氛立刻冷一半；送得太誇張，對方嘴上說客氣，其實心裡有壓力。過年送禮就是這麼難拿捏，怎麼送的剛好，看這篇就知道。
這篇把8款過年禮盒一次攤開來看，直接告訴你什麼情況選哪一類，幫你把該避的雷、該加分的細節都先想好，依照不同送禮對象與使用情境來看。讓你在春節送禮這件事上，少一點焦慮，多一點底氣。
更重要的是現在過年禮盒限量下殺，特惠價賣完就沒了，趕快買起來，過年走春簡單帶一盒就出門。
💥過年禮盒推薦 送禮指南一次看💥
1. 限量下殺！萬歲牌 養生堅果禮盒(無調味綜合果+無調味核桃加贈黑穀藜麥堅果飲)
原價$800 ↘ 快閃價$699（限量，售完為止）
限量下殺 點我搶
這盒一拿出來，直接把養生誠意拉滿，無調味堅果＋核桃，吃得到原味、完全沒有負擔。這種過年禮盒不是走華麗路線，但象徵著健康、長壽、平安過好年，不只能讓人感受到滿滿的貼心，更能直接傳達出你是真的在替他身體著想，拜訪親友、送主管都超加分。原價8百，現在只要6百多，數量有限，優惠價沒了就沒了，今年過年禮盒就送這個。
2.賣完就沒了！美心 金馬獻瑞精緻原味雞蛋卷禮盒
售價$459（限量，售完為止）
賣完就沒了 點我搶
一打開就是濃濃年味！原味雞蛋卷，奶香與蛋香完美交織，入口即化、不甜不膩，不管男女老少一定都超愛。包裝自帶年節喜氣，放在客廳桌上立刻有過年氛圍。過年禮盒送這盒，長輩點頭、客人一根接一根，絕對是零失誤過年送禮首選。
3.限量下殺！紅布朗 福氣滿滿堅果禮盒(聰明堅果+綜合堅果罐+蔓越莓罐)
原價$890 ↘ 快閃價$599（限量，售完為止）
限量下殺 點我搶
三罐組合的堅果過年禮盒看起來就超澎湃，自帶超吉祥象徵：新年豐收、團圓分享。過年禮盒想送得健康又有誠意，這盒真的很會。堅果搭配蔓越莓，不只好吃，營養也一次到位。紅布朗本身就是養生品牌代表，拿來送給長輩或重視生活的人，絕對讓對方眼睛一亮。而且本來原價快9百，現在只要5百多，限量超特惠，賣完就沒了，過年禮盒選它CP值超高。
4.限量下殺！佳德 鳳梨酥禮盒(12入/盒)
原價$660 ↘ 券後價$599（限量，售完為止）
限量下殺 點我搶
鳳梨象徵「旺來」，過年禮盒送這個，超有好兆頭，加上佳德鳳梨酥本身無人不知、無人不曉，名氣大、品質穩，每一口都是經典水準，不只超好吃，吉祥寓意也很到位。拿這盒過年禮盒拜年，絕對錯不了。趁限量下殺價被搶完前，趕快入手幾盒，過年想送隨時可以送。
5.限量下殺！喜之坊 財圓廣進圓片牛軋糖禮盒504g/盒*2盒
原價$999 ↘ 券後價$898（限量，售完為止）
限量下殺 點我搶
把牛軋糖特別做成圓片造型，象徵財圓、團圓、好運轉不停。牛軋糖軟Q不黏牙，越吃越涮嘴。而且兩盒組視覺、份量都很有存在感，一出手就感覺誠意十足、超大方。很適合大家族或公司，那種希望過年禮盒看起來大方、不失禮的場合。在限量下殺被掃購以前，多囤幾組，想送隨時可以送。
6.限量下殺！新東陽 原味/海苔肉鬆蛋捲禮盒2盒組
原價$940 ↘ 券後價$890（限量，售完為止）
限量下殺 點我搶
新東陽肉鬆蛋捲走的是鹹香路線，酥脆蛋捲超涮嘴，過年配茶、聊天一下就被掃光。新東陽本身品牌熟悉度高，接受度也高，台味滿滿，屬於過年餐桌上很快就消失的那種過年禮盒，送出手特別有記憶點，很適合送給長輩或不太愛吃甜食的人。趁限量特惠入手，賣完就沒了。
7.限量下殺！糖村 繁華花開藍綠禮盒
原價$920 ↘ 券後價$880（限量，售完為止）
限量下殺 點我搶
糖村就是過年禮盒界的顏值擔當。包裝典雅、名字討喜，牛軋糖細緻不膩，外包裝藍綠色花開設計，完全是春節撐場面等級的過年禮盒。這款特別適合送給重要對象，或想送出高級感的人，還沒打開就先贏一半，打開後又更驚艷。趁現在限時特惠被搶完前，多入手幾個，過年走春隨時有糖村過年禮盒撐場面。
8.限量下殺75折！Olitalia奧利塔純橄欖油禮盒組(1000mlx2瓶)
原價$1,320 ↘ 券後價$980（限量，售完為止）
下殺75折 點我搶這組
限量下殺75折！過年禮盒想送點不一樣、又超有品味的，選這組就對了。實用型過年禮盒，不走零食路線，義大利原裝進口橄欖油。這組過年禮盒送的是健康、也是生活質感，很適合送給有在下廚的人或家庭，而且也不會有節日過了就用不到的問題。想送得低調、實際、又不落俗套的話，選Olitalia奧利塔過年禮盒絕對錯不了，更何況現在限時特惠，限量下殺75折，賣完就沒了，先囤起來想送隨時可以送。
其他人也在看
2026金價看漲！黃金鑽石3折起挑選指南挑戰最低價 愛意與財運一次滿足
2026年開春，黃金價格再度創下歷史新高！隨著全球局勢愈發動盪，各國中央銀行正加速增加黃金儲備，將其視為對抗金融與地緣政治風險的關鍵資產，也讓金價持續走揚、後續仍看漲，不少人投資人已在找低點購入實惠黃金，想趁勢入手黃金當投資看過來，今年農曆春節適逢金馬年，緊接著就是西洋情人節，Yahoo購物中心期間限定推出招財鍊金術3折起，大膽挑戰近期黃金最低價，無論是想用年終獎金存第一桶金的小資族，或計畫在過年期間求婚、安太座的男士們，這篇「黃金鑽石挑選指南」帶你聰明把握優惠，讓愛意與財運一次滿足、面子裡子都賺飽！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1則留言
一卡限購一顆！好市多悄上架日本爆紅「1神物」 會員瘋搶：剩這家有貨
美式賣場好市多（Costco）商品種類豐富、份量十足，且不時推出新品與優惠活動，長期深受台灣消費者喜愛。去年（2025年）11月在日本爆紅、號稱「不用數羊也能睡著」的無羊枕頭，近日也悄悄在台灣好市多上架。有民眾發現，好市多販售價格甚至比日本當地商店還便宜，加上單顆重量僅約4.6公斤，不必特地飛日本扛回來，讓不少人直呼「可以入手」，也因此掀起一波搶購熱潮。對此，經常分享消費資訊與生活日常的部落客「老三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 11 小時前 ・ 65則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 286則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 568則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 15則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 4則留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 12則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 78則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 5則留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 121則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 109則留言