過年禮盒推薦 限量特惠・售完為止，8款春節送禮不踩雷清單

過年還沒到，壓力就先來了。那一盒還沒決定的過年禮盒，怎麼選是大關鍵。春節一到，拜年、走春、回娘家、見長輩、跑客戶，一天打開好幾次門，也被打開好幾次評價。手上那盒過年禮盒，從外觀到內容，默默決定了今年過年會不會被記住。送得太隨便，氣氛立刻冷一半；送得太誇張，對方嘴上說客氣，其實心裡有壓力。過年送禮就是這麼難拿捏，怎麼送的剛好，看這篇就知道。

過年禮盒挑法密技，8大推薦一次看，限量特惠，賣完就沒了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

這篇把8款過年禮盒一次攤開來看，直接告訴你什麼情況選哪一類，幫你把該避的雷、該加分的細節都先想好，依照不同送禮對象與使用情境來看。讓你在春節送禮這件事上，少一點焦慮，多一點底氣。

更重要的是現在過年禮盒限量下殺，特惠價賣完就沒了，趕快買起來，過年走春簡單帶一盒就出門。

💥過年禮盒推薦 送禮指南一次看💥

1. 限量下殺！萬歲牌 養生堅果禮盒(無調味綜合果+無調味核桃加贈黑穀藜麥堅果飲)

原價$800 ↘ 快閃價$699（限量，售完為止）

這盒一拿出來，直接把養生誠意拉滿，無調味堅果＋核桃，吃得到原味、完全沒有負擔。這種過年禮盒不是走華麗路線，但象徵著健康、長壽、平安過好年，不只能讓人感受到滿滿的貼心，更能直接傳達出你是真的在替他身體著想，拜訪親友、送主管都超加分。原價8百，現在只要6百多，數量有限，優惠價沒了就沒了，今年過年禮盒就送這個。

萬歲牌過年禮盒一出手，就是滿滿的貼心與誠意。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.賣完就沒了！美心 金馬獻瑞精緻原味雞蛋卷禮盒

售價$459（限量，售完為止）

一打開就是濃濃年味！原味雞蛋卷，奶香與蛋香完美交織，入口即化、不甜不膩，不管男女老少一定都超愛。包裝自帶年節喜氣，放在客廳桌上立刻有過年氛圍。過年禮盒送這盒，長輩點頭、客人一根接一根，絕對是零失誤過年送禮首選。

一打開就是濃濃年味！不管男女老少一定都超愛，美心雞蛋卷過年禮盒。 （圖片來源：Yahoo購物中心）

3.限量下殺！紅布朗 福氣滿滿堅果禮盒(聰明堅果+綜合堅果罐+蔓越莓罐)

原價$890 ↘ 快閃價$599（限量，售完為止）

三罐組合的堅果過年禮盒看起來就超澎湃，自帶超吉祥象徵：新年豐收、團圓分享。過年禮盒想送得健康又有誠意，這盒真的很會。堅果搭配蔓越莓，不只好吃，營養也一次到位。紅布朗本身就是養生品牌代表，拿來送給長輩或重視生活的人，絕對讓對方眼睛一亮。而且本來原價快9百，現在只要5百多，限量超特惠，賣完就沒了，過年禮盒選它CP值超高。

堅果過年禮盒看起來就超澎湃，自帶超吉祥象徵：新年豐收、團圓分享。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.限量下殺！佳德 鳳梨酥禮盒(12入/盒)

原價$660 ↘ 券後價$599（限量，售完為止）

鳳梨象徵「旺來」，過年禮盒送這個，超有好兆頭，加上佳德鳳梨酥本身無人不知、無人不曉，名氣大、品質穩，每一口都是經典水準，不只超好吃，吉祥寓意也很到位。拿這盒過年禮盒拜年，絕對錯不了。趁限量下殺價被搶完前，趕快入手幾盒，過年想送隨時可以送。

過年禮盒送佳德鳳梨酥，超有好兆頭。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.限量下殺！喜之坊 財圓廣進圓片牛軋糖禮盒504g/盒*2盒

原價$999 ↘ 券後價$898（限量，售完為止）

把牛軋糖特別做成圓片造型，象徵財圓、團圓、好運轉不停。牛軋糖軟Q不黏牙，越吃越涮嘴。而且兩盒組視覺、份量都很有存在感，一出手就感覺誠意十足、超大方。很適合大家族或公司，那種希望過年禮盒看起來大方、不失禮的場合。在限量下殺被掃購以前，多囤幾組，想送隨時可以送。

牛軋糖圓片過年禮盒，象徵財圓、團圓、好運轉不停。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.限量下殺！新東陽 原味/海苔肉鬆蛋捲禮盒2盒組

原價$940 ↘ 券後價$890（限量，售完為止）

新東陽肉鬆蛋捲走的是鹹香路線，酥脆蛋捲超涮嘴，過年配茶、聊天一下就被掃光。新東陽本身品牌熟悉度高，接受度也高，台味滿滿，屬於過年餐桌上很快就消失的那種過年禮盒，送出手特別有記憶點，很適合送給長輩或不太愛吃甜食的人。趁限量特惠入手，賣完就沒了。

新東陽肉鬆蛋捲，就是過年餐桌上很快就消失的那種過年禮盒，送出手特別有記憶點。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.限量下殺！糖村 繁華花開藍綠禮盒

原價$920 ↘ 券後價$880（限量，售完為止）

糖村就是過年禮盒界的顏值擔當。包裝典雅、名字討喜，牛軋糖細緻不膩，外包裝藍綠色花開設計，完全是春節撐場面等級的過年禮盒。這款特別適合送給重要對象，或想送出高級感的人，還沒打開就先贏一半，打開後又更驚艷。趁現在限時特惠被搶完前，多入手幾個，過年走春隨時有糖村過年禮盒撐場面。

糖村就是過年禮盒界的顏值擔當。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.限量下殺75折！Olitalia奧利塔純橄欖油禮盒組(1000mlx2瓶)

原價$1,320 ↘ 券後價$980（限量，售完為止）

限量下殺75折！過年禮盒想送點不一樣、又超有品味的，選這組就對了。實用型過年禮盒，不走零食路線，義大利原裝進口橄欖油。這組過年禮盒送的是健康、也是生活質感，很適合送給有在下廚的人或家庭，而且也不會有節日過了就用不到的問題。想送得低調、實際、又不落俗套的話，選Olitalia奧利塔過年禮盒絕對錯不了，更何況現在限時特惠，限量下殺75折，賣完就沒了，先囤起來想送隨時可以送。

