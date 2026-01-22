過年穿哪雙？馬年限定球鞋清單：Nike飛馬刺繡、adidas增高鞋，這幾雙上架就秒殺！

【文／Beauty美人圈．LISA】

新年穿新鞋，不只象徵「步步高升」，更是找到新出路的好寓意！迎接 2026 「丙午馬年」（火馬年），各大運動品牌將生肖、幸運色與馬蹄、飛馬等文化元素結合，推出極具收藏價值的限定鞋款。本篇為你精選 2026 馬年限定球鞋，從專業機能跑鞋到潮流厚底休閒鞋，帶你掌握必買款式與設計細節，不論是過年走春穿搭、投資收藏，這份清單絕對要存下來！



2026 馬年球鞋深度評析：9 雙必買清單

1. Onitsuka Tiger 鬼塚虎：MEXICO 66 馬年限定版

這款 MEXICO 66 將「馬」的元素運用得非常高級。鞋墊上有滿版馬蹄圖樣，鞋身中央點綴象徵幸運的 七釘金色馬蹄鐵。最驚豔的是鞋尾拼接了柔軟的 仿馬毛材質，增加觸覺與視覺層次。

編輯點評： 這雙適合追求細節質感的穿搭客，深紅調與金色馬蹄鐵的組合，低調卻極具氣場。

Onitsuka Tiger鬼塚虎 MEXICO 66NT$5,180 圖片來源：Onitsuka Tiger鬼塚虎

2. adidas Originals：CNY X OZVENUZ 運動休閒鞋

專為亞洲女孩設計的 增高大底，結合愛迪達三葉草徽標與馬蹄釦設計。

亮點： 紅金配色鞋帶細節滿分，官網一上架即面臨缺貨，想入手的人建議手速要快。

adidas Originals CNY X OZVENUZ 運動休閒鞋，NT$4,890 圖片來源：adidas Originals

3. Nike：Air Force 1 Low CNY 馬年限定飛馬刺繡

Nike 今年的 AF1 絕對會引爆少女心！鞋側加入了多樣的 「飛馬」細節刺繡，鞋舌更繪上象徵生機的青青草原。

編輯點評： AF1 經典的白底讓這雙鞋即便在過年後穿也不突兀，是實穿與收藏價值兼具的首選。

Nike Air Force 1 Low CNY 馬年限定飛馬刺繡休閒鞋，價格店洽 圖片來源：截圖自小紅書＠季敞奢品

4. Nike：Pegasus 41「脫韁」系列

以「奔騰駿馬」為靈感，Pegasus 41 象徵年輕人不受限制的精神。鞋墊印有「遊牧烏托邦」圖案，呼應自由馳騁的內核。

適合對象： 習慣在連假期間保持運動習慣的跑者，或者喜歡機能風（Gorpcore）的潮流玩家。

Nike Pegasus 41，價格店洽 圖片來源：Nike、截圖自小紅書＠一只海胆

5.On昂跑：Cloudsurfer Max

新春款式“Year of the Horse” 馬年限定系列搭配喜氣紅色Logo和鞋墊，全新工程網布以及新設計的鞋眼片、鞋舌結構帶來舒適、透氣輕量感，並且提供極致的緩震與順暢滾動感。

適合對象：輕鬆跑得更遠，長距離訓練使用的鞋款。

On昂跑 Cloudsurfer Max，NT$6,280 圖片來源：On昂跑

