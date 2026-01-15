過年穿搭怎麼穿？跟著Jisoo掌握配色3原則，加碼Tommy Hilfiger同系列單品推薦
每到農曆新年，紅色總是穿搭裡繞不開的關鍵字，但如何把「喜氣」穿得不流於節慶制服感，反而成了許多人最頭痛的問題。2026農曆馬年前夕，Jisoo 再度為 Tommy Hilfiger 拍攝全新新年限定形象廣告，給了一個相當聰明的解法，不靠滿身紅，而是以三個核心色系，層層堆疊出既有節慶氛圍、又保有個人風格的過年穿搭示範。這組造型延續品牌一貫的美式學院語彙，卻透過剪裁、材質與比例重新調整，讓紅色不再侷限於新年符號，而是自然融入日常的穿搭語言。以下，編輯就從 Jisoo 在形象廣告中的穿搭造型出發，拆解她如何運用三大配色原則，把紅色穿得時髦又耐看。
Jisoo 過年穿搭配色原則1：紅色不必當主角
在多數人的印象裡，新年紅總是越多越好，但 Jisoo 這次示範的，反而是「紅色退一步」的穿法。她選擇以紅白條紋針織 Polo 作為內搭，讓紅色只存在於上半身的視覺焦點，既保留節慶象徵，也不會過度張揚。外層搭配象牙白絎縫外套，成功中和紅色熱度，也讓整體氛圍顯得清爽、乾淨。白色在這裡不只是陪襯，而是負責「降溫」與「定調」，讓紅色顯得更加細膩。下身搭配黑色百褶迷你裙與樂福鞋，則穩住整體比例，避免造型過度甜膩。這種配色邏輯特別適合過年走親訪友、需要長時間穿著的場合，不會因為顏色過重而產生視覺疲勞。對平常不習慣穿大紅的人來說，這是一個非常友善、也最不容易出錯的入門方式。
Jisoo 過年穿搭配色原則2：酒紅配藍黑耐看
相較於明亮的大紅，Jisoo 這套造型選擇的是更內斂的酒紅色，搭配藍黑色系作為主調，讓整體視覺多了一份成熟與穩定。酒紅不再是節慶符號，而是轉化為背景氛圍，從場景中的紅色布幔、地毯，到服裝中細緻的紅色圖紋，都以低飽和方式存在，讓紅色顯得深沉而溫暖。外層棒球外套以黑色皮革拼接深藍布料，搭配金色刺繡與袖口三色細節增加份量感，成功拉出結構線條，也讓整體不被紅色牽著走。內搭的紅、藍、白三色幾何圖紋洋裝，則在寬版外套的包覆下自然浮現，紅色被收進層次之中，反而更顯耐看。這樣以酒紅呼應藍黑的配色，特別適合想穿得有新年氣氛、卻不想過於高調的人，看起來沈穩、時髦，也非常符合長時間相處與拍照都不膩的過年穿搭需求。
Jisoo 過年穿搭配色原則3：全身不超過3色
從 Jisoo 這組造型中不難看出，她對配色的掌握相當克制而精準。整體視覺幾乎圍繞在「紅、白、藍黑」三個核心色系之內，沒有多餘色彩干擾，反而讓每一件單品都能被清楚看見。藍黑色外套作為主體，穩住整體氣場；紅色則透過內搭圖紋與空間中的色調相互呼應，低調點出節慶氛圍；象牙白負責提亮與平衡，使畫面不顯厚重。即便混搭皮革、針織等不同材質，因為色彩數量被嚴格控制，整體依然乾淨協調，也更加耐看。這正是過年穿搭最實用的關鍵，顏色不必多，只要彼此有連結，就能穿出精緻又不費力的新年好感度。
加碼推薦 Jisoo 同系列單品
如果想把 Jisoo 的過年穿搭直接複製，其實不必整套入手，只要抓對關鍵單品就很有感。像是酒紅皮革包袋、棒球外套與百褶裙，都是能撐起整體風格的核心單品，只要掌握上面提到的配色原則，就能自然帶出節慶氣氛。以下，編輯整理了3款品牌同系列單品推薦，現在就趕緊收進衣櫃裡！
Tommy Hilfiger 農曆新年單品推薦1：酒紅軟皮包袋
這款酒紅色斜背包以柔軟納帕皮革打造，細膩光澤與自然垂墜的褶襉設計，讓包型在俐落中多了一分優雅鬆弛感。簡潔線條搭配正面低調的 Tommy Hilfiger 品牌識別牌，質感恰到好處，不張揚卻很耐看。22 × 8 × 15 公分的實用尺寸，搭配可拆式斜背肩帶與內部拉鍊口袋，無論日常外出或節慶穿搭都相當合適，是一款兼顧造型與機能性的高完成度單品。（價格 NTD 6,980）
Tommy Hilfiger 農曆新年單品推薦2：羊毛混紡百褶裙
這款黑色百褶迷你裙以彈性羊毛混紡打造，布料挺而不硬，線條俐落卻保有自然垂墜感，穿起來特別顯比例。工字褶設計讓裙襬在行走間形成漂亮律動，低調卻很有存在感；側邊拉鍊與鈕扣開合，讓版型更貼合腰線。裙襬處點綴 Tommy Hilfiger 金屬旗幟標誌，為經典學院風添上一抹精緻識別度，無論搭配針織、襯衫或短外套，都能輕鬆完成耐看又實穿的日常造型。（價格 NTD 6,980）
Tommy Hilfiger 農曆新年單品推薦3：雙面羊毛混紡飛行員夾克
這款紅色棒球外套雖然不是 Jisoo 示範的同款配色，但同樣以學院風棒球輪廓為核心，紅色在年節中特別應景又有精神。雙面羊毛混紡搭配條紋羅紋飾邊，只要遵守配色不超過三色、以簡單色系穩住比例，就能把紅色穿得時髦而不流於節慶感，輕鬆展現 Tommy Hilfiger 一貫的經典美式風格。（價格 NTD 13,800）
如果你今年還在煩惱過年該怎麼穿，不妨記住 Jisoo 這套配色公式，讓紅色負責氣氛、白色負責質感、藍黑色負責穩定。三者各司其職，新年穿搭自然不會出錯，也更容易穿出屬於自己的風格。
Source: Tommy Hilfiger
