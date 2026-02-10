過年穿紅衣最旺？命理師曝3生肖要避免 招財3色曝光

農曆新年即將到來，小孟老師提醒「3生肖」過年時不要穿紅色，尤其是屬馬的朋友因為今年犯太歲的緣故，避免穿紅衣、也別太高調。

生肖馬

屬馬的人五行中雖然屬火，但是今年因為犯太歲的緣故，所以建議過年不要穿太紅，也別太高調，如果真的要穿紅色，建議可選擇淺紅色或粉紅色。

生肖豬

屬豬的人在五行中裡面是屬水，易與火相剋，所以建議盡量穿著素雅、或者穿亮白色等亮麗的顏色，這樣也可以在過年期間為自己增添財運。

生肖鼠

屬鼠的人五行中也屬水，易與火相剋，而且老鼠怕火，因此建議在自身允許的條件之下，過年期間可以多穿水藍色或橘色系衣服，可以幫助提升整體財運。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

