過年紅包來了！3萬人符合資格「爽領6000元」 領取方式曝光

生活中心／張尚辰報導

彰化市公所今日發放春節敬老禮金，符合資格者每人可領到6千元。（圖／資料照）

春節將近，彰化市再度發放敬老禮金於今（29）日正式發放。符合資格的長者每人可領取6000元，總發放金額高達1.9億元，金額水準仍居全國之冠。本次共有3萬1911名長輩受惠，不少人一早便收到入帳通知。

彰化市公所說明，今年敬老禮金延續「轉帳入帳」與「現金領取」兩種方式辦理，其中選擇匯款的民眾，款項已撥入郵局或銀行帳戶；另有約7000多人選擇至指定地點親領現金。

發放對象須年滿70歲（民國45年以前出生），且在彰化市設籍達6年以上，即符合領取6000元春節敬老禮金的資格。

廣告 廣告

此次發放總金額達1億9146萬6000元。為順利進行現金發放作業，市公所事前準備4330萬元現鈔，並動員約200名工作人員進行點鈔、裝袋作業，成堆現金鋪滿桌面的畫面相當壯觀。

彰化市敬老禮金政策至今已推動第29年，金額持續維持全國最高。對此，彰化市長林世賢表示，儘管財政不算寬裕，市府仍選擇精簡其他開支，也要守住這項長年承諾，讓長輩在過年前感受到市府的重視與溫暖。

更多三立新聞網報導

霍諾德攀101獲8位數酬勞！醫曝他年捐1／3收入「做1事」

濕冷天氣全身拉警報！醫曝雨天「3大威脅」：3族群要注意

尾牙唱一半重摔！曾沛慈「屁股著地」全被拍 高EQ回應網笑翻

一天幾乎都在睡！陸9旬嬤被封「現實版睡美人」 每天睡超過20hr

