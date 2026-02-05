過年紅包學問大「親戚小孩包到幾歲？」 過來人揭最佳時機

紅包。（示意圖／侯世駿攝）

每逢農曆春節，小朋友期待拿紅包，大人就要煩惱荷包大縮水。近日有一名網友好奇詢問，大多數人到什麼時候才會停止發給親戚孩子紅包，貼文引發眾人熱議，也釣出不少過來人分享經驗談。

一名網友在社群平台Threads發文，拋出生活化問題「大家都是什麼時候停止發紅包給姪子姪女？」，並舉例是否以成年、結婚或開始工作作為分界點。

貼文一出，底下回應熱烈。從留言內容來看，多數網友傾向以「開始工作」或「大學畢業」作為停止包紅包的時間點，不少人認為，當姪子姪女具備經濟能力、正式踏入職場後，就不再屬於需要被照顧的對象，因此紅包自然告一段落。有網友直言，「正常讀完書出社會工作就差不多了」，也有人附和表示，大學畢業後就不能再拿紅包。

廣告 廣告

不過，也有部分網友分享更寬鬆的經驗，有人以自己為例表示，「（我）一直領到30多歲，外婆過世後才沒有了」，還有女網友稱至今自己孩子都已10歲，仍會收到阿姨、舅舅給的紅包；顯示實際上並無一定標準，往往取決於家庭氛圍與長輩心意。另有網友指出，不同地區與家庭習俗差異甚大，有的認定「結婚前都算小孩」，也有人包到對方出社會為止。

在眾多理性討論中，也不乏帶點黑色幽默的回應「包到不想包的時候」，甚至有人笑說若與姪子姪女感情不好，「省下來也是一種選擇」。另外，也有網友吐露心聲，表示自己沒有生小孩，卻預期要一路包紅包、包到姪子姪女結婚，無奈感嘆現代人晚婚甚至不婚，「到底什麼時候才能結束這個循環」。

總結來看，不少網友認為紅包的意義在於祝福與心意，而非年齡或身分的硬性規定，是否持續包紅包，終究仍回歸家庭共識與個人感受。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

最敢發年終獎金1／這家銀行奪冠逾8個月 金控董座保證說「會優於去年」

領年終獎金才發現被扣稅 國稅局解惑！超過這金額要扣5%

瘦瘦針大規模訴訟！數千人副作用含胃麻痺、胰臟炎 已17死