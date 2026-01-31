過年紅包怎麼包？他苦惱「4小孩只想包給2人」曝原因 網喊：乾脆不要包

生活中心／彭淇昀報導

農曆春節將近，家家戶戶開始準備包紅包，不過有網友近日卻因為「紅包該不該包」感到相當困擾，甚至直言「越想越不爽」，因為家中小孩跟他幾乎0互動，於是上網發文求救，引發熱烈討論。

農曆春節將近，要開始準備紅包給小孩，不過有網友嘆道，跟親戚小孩幾乎沒互動，苦惱到底該不該包。（示意圖／資料照）

原PO表示，自己老家有一個姊姊與一個哥哥，2人各自育有2名孩子。每逢週日，哥哥、姊姊一家幾乎都會回老家陪父母吃飯，但讓他心寒的是，「跟我幾乎零互動」。

原PO提到，姊姊的大女兒至少還會主動叫他一聲「舅舅」，偶爾也會聊上幾句；姊姊的兒子則多半時間盯著電視，只會揮揮手簡單說個「嗨」。相較之下，哥哥家的2名孩子互動更少，「從來沒跟我互動過，也沒叫過我一聲『叔叔』，完全把我當空氣」。

原PO坦言，去年過年他就沒有包紅包給姪女，今年原本也打算比照辦理。他也列出目前的紅包規劃，外甥姊姊包2000元、外甥弟弟包200元，至於姪女姊姊與姪女弟弟則不打算包。

原PO強調，這樣的決定並非因為小氣或缺錢，而是心裡實在過不去，「紅包不只是錢，也是基本互動跟禮貌的回饋吧？連叫人都不會、完全沒互動，卻理所當然要拿紅包，這合理嗎？」原PO也拋出問題，詢問大家的看法，「過年紅包到底是『血緣就該包』，還是『基本尊重才能拿』？」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「小時候真的很怕這樣的大人，我就不知道要跟大人說什麼呀！還是乾脆都不要包紅包了？如果只讓特定的小孩沒拿到紅包，會讓他覺得被羞辱。私底下給自己喜歡的親戚錢、點心或禮物」、「你這樣不如都不要包，有拿的尷尬，沒拿的也尷尬」、「你沒有義務要包，他們也沒有義務叫你，就不要互相情勒了吧」。

但也有網友認為，「不一定要熱絡但至少要打個招呼吧？一堆人還在那邊護航小孩，現在小孩越來越北爛不是沒原因」、「看到長輩喊個稱呼是基本禮貌，原文中也沒看到原PO對孩子們不好，所以孩子們沒打招呼就是他們不對了」。

