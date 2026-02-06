每到過年，親戚給的紅包很多，有時候放著一大疊都忘記是誰給的，現在又到了包紅包給親戚小孩的年紀，老實說自己給出多少都忘記，年假結束後只剩模糊的印象，完全想不起來今年到底收了多少、又發了多少，所以這次嘻嘻要來教大家好好把紅包的錢記清楚的方法，好好整理財務，「馬」上就能開始！順帶一提，以下介紹的這兩款 App 在 iOS 和 Android 平台都有提供下載哦

過年紅包收支管理術！「馬」上把錢算清楚

紅包多、來源雜，交給 CWMoney 就對了！

第一個要介紹給大家的記帳 App，就是 CWMoney 啦～如果你過年紅包金額偏多，或是紅包來源比較複雜，像是收到外幣紅包，那 CWMoney 會很適合你～不過這邊要先跟大家講清楚，CWMoney 的多幣別記帳是「透過建立外幣帳戶」來使用的，不是直接在記帳時選幣別～實際做法是先新增一個外幣帳戶，例如美金或日幣帳戶，之後收到外幣紅包時，只要把這筆收入記在對應的外幣帳戶裡，系統就會幫你顯示外幣金額，並同步換算成台幣，這樣你就不用自己手動算匯率了！除此之外，CWMoney 也能掃描發票自動輸入款項，平常消費跟過年支出可以一起記，信用卡刷卡紀錄也能同步，最重要的是報表整理得也很清楚～

Daak 記帳超可愛，記帳再也不馬虎

如果你跟我一樣，常常懶得記帳，那你可以試試看 Daak 記帳，整體介面是可愛手繪風，顏色繽紛又有溫度，主題還能依節日或心情切換，過年使用特別有儀式感！順帶一提，它也支援 LINE Pay 哦～每一筆紅包都能加上 Hashtag、地點或照片，讓記帳不只記錢，而是留下過年的回憶（不過圖片要訂閱哦）我最喜歡的是語音記帳功能，只要說完，它就會幫你分類，超級方便

不同角色，紅包記帳方式也不一樣

如果你是學生，紅包當然是一筆重要收入！記帳的重點在於自己到底收了多少，建議把紅包獨立成一個收入分類，再用備註記下是誰給的，之後不管是存起來、買東西或當生活費，至少每一筆都有被好好記住，那如果你是上班族，紅包往往同時扮演收入與支出的角色，一邊收、一邊發，很容易混進日常消費，這時候最重要的是把紅包獨立出來，清楚分成紅包收入與紅包支出，過完年一看就知道現金流，也不會影響原本的月預算判斷，那如果你是老闆，紅包就不只是人情，而是一筆需要被記錄的支出，建議用獨立帳本或代付帳戶的方式處理，把紅包與個人生活費分開，年底回顧或做預算時才不會混亂

紅包記帳實戰技巧

嘻嘻在這裡分享三個步驟，紅包流向一眼看懂！第一步，用「分類」把紅包獨立出來，在收入中新增「紅包收入」，再細分為長輩給的、平輩給的，在支出中新增「紅包支出」，細分為發給晚輩、發給長輩或員工，第二步，善用備註或標籤功能，直接寫清楚時間、對象與關係，例如「大年初一阿姨給的兩千元」，或「初三給表弟的六百元」，年後回顧一清二楚～第三步，紅包不要混進日常帳，可以另外開一本「春節紅包帳」，就不會混進你的日常帳本啦

小結

我覺得只要選一款能自訂分類的記帳 App，幫紅包設好專屬分類，每一筆留下對象與關係，過年後再匯出報表回顧，你就會發現紅包的流向其實很清楚哦～先祝大家新年快樂！撒空中紅包給大家～

🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

