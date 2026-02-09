過年紅包行情通膨？價碼網瘋傳 她看傻眼：太誇張

過年小孩最開心的莫過於收到紅包，一名女子表示，近日看到小孩紅包行情的討論，指包給小孩600元會被笑，1000元是基本款，1200元才算有誠意，讓她直呼「過年紅包通膨是不是太誇張了？」貼文引起熱議，多數網友認為應依個人經濟狀況衡量，但不少人表示，小孩包200元就已足夠，也有人改包刮刮樂，既有趣又增添過年氣氛。

原PO昨（8日）於Threads發文表示，她在社群平台看到其他網友分享過年紅包行情，指包給小孩600元會被笑，1000元是基本款，1200元才算有誠意，但她不以為然，回憶自己小時候拿到200元紅包就已經開心不已。

原PO直言，「過年紅包通貨膨脹，是不是太誇張了？」好奇問大家，如今要包多少才算正常。

貼文上線，引發熱烈討論，多數人認為紅包金額應依家庭經濟狀況衡量，不必硬性制定標準，若以對小孩來說，200元已經足夠；不過，也有網友分享自家經驗，表示會依孩子年齡調整紅包金額，國小以下200元、國小600元、國中800元、高中1000元、大學1200至2000元；除了包紅包，也有人改包刮刮樂，讓小孩自己刮出獎項，不僅增加趣味，也增添過年氣氛。

網友留言，「我小時候就只拿200，我長大也只會包200」、「以經濟狀況為主，如果小孩嫌少、覺得好笑那就隨便」、「一律200，再嫌只有紅包袋」、「小孩600是我極限了喔」、「所以我都包刮刮樂」、「只能600，無法再多了」。

