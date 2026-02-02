過年紅包錢哪天賣股才拿得到？一表看懂台股封關、開紅盤關鍵時程

美股利空衝擊加上農曆年前賣壓提前湧現，台股今（2）日開低走低，收盤跌439.72點，為31624.03點，幅1.37%，失守32000點。

農曆春節將至，台股將於11日封關，之後經歷長達11天的休市，若想要賣現金好過年最晚哪天要賣股？又是否要抱股過年？《民報》整理歷年封關前後統計數據，祝你理財不踩雷。

休市11天！2/11封關、2/23開紅盤

根據台灣證券交易所行事曆，金馬年農曆春節前最後交易日「封關日」落在2月11日，隨後台股將進入長達11天的休市期，直到23日才是「開紅盤」為春節後首個交易日。

要留意的是由於台股「T+2」交割制度，若想要在過年前取得賣掉股票的現金，需要在封關日前2個交易日，也就是2月9日賣出股票，資金才能在11日封關當天撥入帳戶。

另外，若在11日買進股票，13日為最後扣款日，記得一定要確認戶頭存款，以免造成違約交割。

重點時程 日期 說明 封關日 2/11 (三) 農曆年前最後一天買賣交易 市場休市期間 2/12 (四) – 2/22 (日) 2/12、2/13 為市場清算日，無盤面交易 最後交割日 （T+2） 2/13 (五) 2/11買進標的之最後扣款日 開紅盤 2/23 (一) 農曆年後台股正式恢復交易

真正獲利點在年後 但須留意國際變數

很多投資人擔心年前會有「結帳賣壓」，其實從近20年的台股數據分析，封關日的表現具有「紅包慣性」，是勝率極高的交易日。

據永豐金證券豐雲學堂整理，過去20年台股封關日當天共有17 次上漲，上漲機率高達85%，平均漲幅約0.35%，這主要是因為內資投信與集團作帳，加上散戶過年期待心理所致。

真正的獲利甜蜜點其實在年後，根據統計，台股在封關後20日，上漲機率維持85%，但平均漲幅擴大至3.15%；拉長時間來看，封關後60日，平均漲幅更來到4.39%。

不過，仍要提醒，台股休市期間，美股等主要國際股市仍將正常運作，國際政經變數仍可能影響年後台股開盤表現，且歷史數據不代表未來，非投資建議，仍須留意風險。

2026年重要休市日一覽

除了農曆春節，2026年亦有多個重要休市節點供投資人提早規劃：