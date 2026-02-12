過年練歌！李四川宣布請辭選新北 蔣萬安開放「網友點歌」歌單曝光

台北市副市長李四川昨（11）日宣布將在2月底請辭、3月投入新北市長選戰。台北市長蔣萬安今（12）日被問及是否獲准李四川請辭一事時未正面回應，僅再度表態「我說過川伯不管在哪裡，我都全力支持他」，隨後又被追問「有沒有練歌要送給李四川」，蔣萬安笑說「給我一點時間練習」，還乾脆地現場開放媒體點歌，「趁過年順便練歌」。

李四川在臉書發文宣布將在2月底請辭，並在3月投入新北市長選戰。蔣萬安當時也在留言區和網友互動，提到過年期間要好好練歌、開放點歌，吸引不少網友留言他們想讓市長唱的曲目。

至於「要練什麼歌送給李四川」，蔣萬安說過年會順便練歌，並一口氣念出網友希望他唱的歌，包含〈祝你幸福〉、〈手放開〉、〈愛我別走〉、〈勇氣〉，還提到有人點Lady Gaga的〈Hold My Hand〉，最後乾脆地開放現場媒體點歌「你們想我唱什麼？」，笑著表示「給我一點時間練習」。

