過年老鼠先來拜年 環境部教你三招封鼠路

[NOWnews今日新聞] 農曆年節前大掃除，不少家庭卻先被「鼠患」打亂步調。環境部提醒，防治老鼠不是丟老鼠藥就好，關鍵在先把環境管好，只要掌握老鼠習性、落實「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」三大原則，就能大幅降低老鼠入侵機率，過年也比較安心。

環境部引述國立台灣大學昆蟲學系徐爾烈名譽教授建議，居家常見鼠類大致可分為溝鼠、屋頂鼠與家鼷鼠等。老鼠視力不佳，但嗅覺、聽覺與觸覺敏銳，學習能力強，還是「縮骨高手」，只要家中出現約2公分以上的孔洞或縫隙，就可能成為牠們的通道，家鼷鼠甚至能穿過更小的空隙。

第一步是「不讓鼠來」，也就是把鼠道封住。環境部建議，民眾可從門縫、牆角孔洞、通風口與排水孔開始檢查，任何較大的縫隙都應填補；排水孔可加裝孔徑更細的金屬網，門縫若偏大也可加裝金屬擋板，先把老鼠能進出的路徑「斷乾淨」。

第二步是「不讓鼠吃」，把食物來源收好、垃圾管理做好。由於老鼠嗅覺靈敏，食物應以玻璃或金屬容器密封保存，廚餘桶務必加蓋；家中若有寵物飼料，餵食後也應立即收起，避免留在外面過夜，減少吸引老鼠上門的機會。

第三步則是「不讓鼠住」，從居家整理下手。老鼠偏好陰暗、雜亂的角落築巢，環境部提醒可趁年節整理庫房與儲物空間，清掉死角堆積物、避免雜物堆疊，破壞牠們躲藏與繁殖的條件。

若老鼠已進屋，官方建議先採「物理防治」優先，例如捕鼠籠。很多人放了抓不到，常見原因是沒抓到老鼠「沿牆走、又多疑」的特性，捕鼠籠宜靠牆角或牆邊固定放置，位置不要頻繁更動，避免提高老鼠戒心、反而更難抓。

至於殺鼠劑等「化學防治」，環境部建議作為最後手段，使用時要遵守適量投放、放在隱蔽角落的原則，或搭配鼠餌盒，降低幼童與寵物誤觸風險；並提醒盡量避免使用黏鼠板，以免誤傷其他動物或造成後續清理困擾。

環境部也提醒，若捕獲老鼠或發現鼠屍，應配戴口罩與手套，以雙層垃圾袋密封後交由垃圾車清運；遭鼠類污染處可用稀釋漂白水消毒。若鼠患嚴重、難以自行處理，則可尋求領有許可證的專業病媒防治業者協助，透過環境部相關查詢系統確認合格資訊。

