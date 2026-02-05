過年聚會壓力大？ 精神科醫師教3招拆解親友關心炸彈





【NOW健康 吳思奕／新北報導】農曆春節本是闔家團圓與放鬆休息的時刻，但對於許多現代人而言，卻是一年中壓力最密集的階段。根據美國心理學會（APA）於2023年的調查研究顯示，有高達89%的成人在節日期間感受到壓力。而其壓力來源多與家庭互動、經濟負擔有關，且有超過4成的人表示此時的壓力遠高於平時。



女性過年壓力大 頭痛、失眠為典型身心交互反應症狀



恩主公醫院精神科主任蔡芳茹觀察發現，每逢年節前後，門診中因頭痛、胃部不適、胸悶、失眠而就診的患者明顯增加。這群患者往往已經先在腸胃科或神經內科接受了各項檢查，但卻查不出器質性病變，也就是未發現能解釋症狀的生理結構異常。她指出，這正是典型的「身心交互反應」，也就是當你的意識在告訴自己我要忍耐時，身體已經先一步發出警報。

廣告 廣告



蔡芳茹說，門診中曾接觸1名45歲張姓女性患者，她身為家中長媳，連續10年只要一過冬至，就開始出現嚴重的焦慮與肩頸痠痛。每當除夕夜全家圍爐，她卻因為胃絞痛無法進食，甚至引發夫妻間激烈的爭吵。這正典型地反映出，許多女性因長期承受「必須讓所有人滿意」的內在壓力，而產生的身心反應。



壓力來源往往並非單一事件，而是多重角色期待的加總。包括祭拜的繁文縟節、準備數十人份的年菜，以及應對親戚之間的比較等。所幸，在專業門診的介入下，蔡芳茹不僅開立了處方藥物，更擔任「支持性引導者」，引導個案與丈夫持續溝通，最終達成「年菜改外送、提前1天返家休息」的共識，這才讓她終結了長達10年的過年噩夢。



年節急性壓力不容忽視 長期恐致失眠與肌肉緊張



「民眾常覺得不舒服是心理作用，但大腦的改變是真實存在的。」蔡芳茹從神經醫學角度解釋，年節的急性壓力會啟動體內的「壓力軸」（HPA axis），使身體分泌大量的皮質醇。而短期壓力能提升應變能力，但若壓力持續，大腦結構將面臨以下衝擊：



1.海馬迴受抑： 神經新生受阻，導致記憶力下降、情緒低落。



2.前額葉皮質功能下降： 這是腦部的指揮中心，一旦「失靈」，人們的情緒調控能力與決策彈性就會變差，容易變得暴躁。



3.杏仁核過度活化： 就像警報器壞掉一直響，讓人處於莫名的焦慮與過度警覺中。



4.神經傳導物質失衡： 血清素下降會提高憂鬱風險，而正腎上腺素過高則是造成失眠與肌肉緊張的主因。



親友問不停？ 預先建立心理防護罩、留意4大就醫警訊



面對即將到來的年節，親友聚會難免頻繁。蔡芳茹建議民眾可以預先建立「心理防護罩」。面對親戚的提問，可以練習以下應對思維：



1.區分責任歸屬： 親戚問你是因為他們想找話題，回不回答、怎麼回答則是你的選擇。



2.不亢不卑的標準回答： 當被問到敏感問題（如：薪水、婚育）時，可以用「目前都在規劃中，有好消息會跟大家分享」或「目前生活很充實，謝謝關心」等中性辭彙快速帶過，並將話題轉移到對方身上。



3.適度離場： 若感受到心跳加速、呼吸變淺，應勇敢以「去洗手間」或「出門買東西」為由，爭取 15分鐘的呼吸空間。



蔡芳茹提醒，若不適持續或心理壓力過大，出現以下4大紅燈警訊時，應盡早尋求專業醫師的協助。



【警訊1】功能受損： 無法正常上班、上學或完成基本家務。



【警訊2】關係危機： 因情緒失控導致夫妻或家庭關係面臨破裂。



【警訊3】生理崩潰： 頻繁恐慌發作、反覆進出急診卻查無病因。



【警訊4】極端念頭： 出現自傷或傷人的意念。



3招找回心靈主控權 正念呼吸法、自我時間與專業校準



面對即將到來的年節壓力，除了調整心態以外，還可以透過簡單的放鬆方法緩解身心。以下3招，幫助民眾找回心靈的主控權：



【第1招】正念呼吸法： 每天早晚5分鐘，專注於空氣進出鼻腔的感覺，有效降低杏仁核的活躍度。



【第2招】建立自我時間： 即使在忙碌的年節，也請每天留30分鐘給自己，不論是散步、聽音樂或只是發呆。



【第3招】尋求專業校準： 蔡芳茹說，精神科醫師不只是開藥的人，更是壓力系統的校準者。透過專業的藥物與認知治療介入，能幫助民眾從高壓循環中跳脫，重新找回生活的主控權。



恩主公醫院精神科透過「藥物、認知治療、支持系統」3方介入，幫助民眾在壓力夾縫中找回平衡。蔡芳茹呼籲，家人的理解是最好的良藥，適度溝通與分擔，才能讓春節回歸休息的本質，別讓團圓成了身心的沉重負擔。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸低溫瞬間血管收縮恐引發心肌梗塞 胸悶重壓感尤應警覺

▸濕疹反覆發作好難受 中醫：濕疹反覆難斷根關鍵在忌口