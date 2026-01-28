過年聚會多，氣色先撐住！醫師點名5大傷氣色元兇，教你「4大對策+3杯茶」挽救好狀態

年節將至，社交活動、聚餐多多，好想要給人好印象、招來好運勢？

其實，好氣色不只是看起來紅潤明亮，真正的好氣色，應該是整個人處於精氣神俱佳的最佳狀態，精神飽滿，聲音洪亮，面帶笑容，自帶鬆弛感。

趁著一年之始調整好生活步調，體質平衡自然神清氣爽，自帶正能量！

中西醫婦科專家觀點：陳曉萱醫師＆愛群生殖中心副院長馬佩君醫師

每天都踩中這5大地雷？原來好氣色早就跟妳說Bye-bye！

好氣色地雷1：長期壓力與情緒緊張

長期緊張、壓力大，都會使得交感神經持續興奮，導致血管緊縮、微循環變差，氣血無法順利滋養面部，臉色自然暗沉、肌肉緊繃僵硬。

好氣色地雷2：熬夜與睡眠品質不佳

睡眠期間，副交感神經能幫助血管擴張、促進代謝修復，若長期熬夜或淺眠，不僅氣色差，體內累積毒素也可能反映在皮膚上，容易長紅疹、痘痘。

好氣色地雷3：吃太多痰濕發炎食物

過多的甜食、反式脂肪、奶油、烤炸食物，容易生痰濕、造成體內發炎，耗損氣血能量去修復，也會使得氣色暗沉、臉部油膩、手腳冰冷。

好氣色地雷4：有毒社交關係的內耗

生活圈充滿壓力或負面能量，沒有屬於自己的時間和空間，也會讓人無法休息，整天愁容滿面，臉部肌肉不自覺緊張，久了也難有好氣色。

好氣色地雷5：生病或經前氣血不足

感冒、生病時，體內能量主要用於修復，氣血供應會比較不足。或是女生月經前1、2天，常有血不足的狀況，要維持容光煥發也比較不容易。

新年新氣象，改變就從現在開始！打造最佳狀態的4大對策

好睡眠：在對的時間睡對覺

優質睡眠會在睡醒後感到神清氣爽。不要以為睡足8小時就夠了，晚上11點入睡才能促進代謝修復排毒。若總是老熬夜，即使睡得再久，氣色依舊不會好。

好循環：養成讓身體「暖」的習慣

除了適度運動（如超慢跑、快走）促進循環，建議養成泡澡、泡腳或蒸汽浴的習慣，活化心血管，讓微循環保持暢通，視覺年齡一定會比同齡人更年輕。

好飲食：原型食物與清道夫

降低糖分及不好油脂的攝取，改為攝取足夠的蔬菜（清道夫）與優質蛋白質（白肉、魚類），維持脂聯素的分泌，才能維持循環代謝，自然形成好氣色。

好心情：找到方法補充心靈能量

記得打造一個專屬能量空間，讀一本好書，或是去做精油按摩、爬山、旅遊等喜歡的事，同時也要斷絕有毒的社交關係，讓生活多一點善的循環。

年前加強保養的小心機！想要養顏、養心、養身，就喝這杯茶

養顏茶：

黃耆補氣推動循環，紅棗養血，乾薑暖身，打造好氣色。

作法：黃耆2片、乾薑1片、紅棗或枸杞適量，全部材料放入保溫瓶中，用熱水燜泡即可，早上可回沖。

養心茶：

心血管保護，代謝體脂，化瘀排毒，適合秋冬微循環保養、大餐後保養。

作法：丹參2錢、薑黃1錢、黃耆2錢、生薑2片（或乾薑1片）、羅漢果1顆、水1500cc，全部材料煮滾轉小火再煮40分鐘。

養身茶：

好眠深睡，促進全身氣血循環，適合容易淺眠、精氣神不足者。

作法：遠志2錢、酸棗仁3錢、炙甘草2錢、玉竹3錢、黃耆2錢、黃精2錢、百合3錢、紅棗或枸杞適量、水1500cc，全部煮滾轉小火煮40分鐘。

養孕專家中醫院長 陳曉萱

