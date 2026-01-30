過年聚餐怕身材走樣？營養師揭21天計畫瘦回來

生活中心／林依蓉報導

過年將近，大魚大肉、年菜聚餐接連登場，不少人開始擔心年後身材走樣。對此，營養師高敏敏近日在臉書發文，提出一套「過年前21天減脂計畫」，主打不靠激烈節食，而是循序調整生活與飲食結構，幫助身體排解水腫、穩定血糖，讓民眾在過年前找回理想狀態，也能把好習慣一路延續到年假期間。





過年大魚大肉前先瘦一波！營養師授「21天減脂計畫」打造理想體態

營養師高敏敏近日在臉書提出「過年前21天減脂計畫」，主張透過飲食調整與運動，讓民眾可以在過年前，先找回輕盈體態與健康。（圖／翻攝自臉書「高敏敏營養師」）

廣告 廣告





每到過年，餐桌上總是少不了大魚大肉，吃得開心之餘，也讓不少人煩惱年後身材走樣。為了讓大家在過年期間有本錢享受美食，營養師高敏敏近日在臉書提出超實用的「過年前21天減脂計畫」。主張透過飲食調整與運動，讓健康的身體狀態延續到過年，甚至成為長期習慣。

第一階段：穩定節奏，優先消除水腫

減重的第一步不是拚命少吃，而是讓身體「消腫」。第一周的重點在於精緻澱粉（如飯、麵）減半，並補充足量蔬菜以獲取鉀離子，幫助排出多餘水分。

飲食調整：澱粉減半、每天吃1.5碗蔬菜、甜食降至每周2－3次。

運動習慣：每周3次、每次30分鐘（快走、瑜伽等），以建立「動起來」的習慣為主。



第二階段：攝取蛋白質，提升燃脂效率

進入第二周後，重點在於維持肌肉量與基礎代謝。每一餐都必須攝取優質蛋白質，如豆、魚、蛋、肉類，並嚴格執行「七分飽」原則，避免撐大胃口。

飲水公式：每日飲水量需達到體重（kg）ｘ30～35ml，代謝才會轉得快。

運動加強：頻率提升至每周4－5次，每次40－45分鐘，讓燃脂模式更穩定。



第三階段：雕塑線條，預防反彈

倒數最後一周，目標是讓體態更俐落、預防復胖。此時應完全避開油炸物與香腸、培根等加工品，並將澱粉來源全數替換為地瓜、南瓜等原型食材。

生活守則：每日睡滿7小時，良好的睡眠才能維持代謝運作。

高效運動：每天加入10到15分鐘的「高強度間歇運動」，時間雖短卻能產生強大的後燃效應，讓體態更俐落、預防復胖。





過年大魚大肉前先瘦一波！營養師授「21天減脂計畫」打造理想體態

營養師高敏敏建議每天至少吃一碗半蔬菜，補充鉀與膳食纖維，能幫助身體消水腫、顧好腸道。（示意圖，非關此新聞／翻攝畫面）





營養師高敏敏也提醒，減脂過程中不必天天量體重，3到4天記錄一次即可，重點是不節食、不亂斷食、維持規律三餐。她強調，這21天不只是為了瘦，而是幫助大家找到適合自己的生活節奏，讓健康狀態成為長期習慣。





原文出處：過年大魚大肉前先瘦一波！營養師授「21天減脂計畫」打造理想體態

更多民視新聞報導

備孕、懷孕感冒不要慌！「3個」常見疑問、5大居家照護守則，醫師來解惑！

動保法初審通過動物具感知能力入法 禁止餵養遊蕩動物未達社會共識前不宜貿然入法

記性差元凶曝光！專家列「5傷腦地雷」：熬夜、炸物都中

