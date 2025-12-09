過年薪水怎麼算？小年夜變國定假日！2026春節放9天 出勤薪水一次看

過年薪水怎麼算，你知道嗎？雖然過年對不少人來說，是與家人團聚、旅遊踏青、好好休息放鬆的節日，但部分民眾可能因為工作性質的關係，過年期間仍需出勤上班。究竟小年夜前一天、小年夜、除夕上班，該拿到多少薪資？Yahoo新聞編輯室致電勞動部為您解答，一文帶你看懂2026過年薪水怎麼算，保障自身工資權益！

過年薪水計算是民眾關心的話題，尤其服務業需要在過年期間出勤，務必了解薪資算法，保障自身權益。（圖片來源／Getty Image）

＊以下計算方式，均以月薪新台幣3萬6000元的勞工為例，以3萬6000元÷30日÷8小時，推算平日每日工資額為1200元，每小時工資額為150元＊

2/14（六）小年夜前一天：休息日

休息日加班費，依勞動基準法第24條第2項規定計算。工作時間在2小時以內者，其工資按平日每小時工資額另再加給1⅓以上；工作2小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給1⅔以上。

廣告 廣告

假設2/14（六）原本是小虎的休息日，這天出勤8小時的話，當天的薪水會從原本的3萬6000元÷30日=1200元，增加至150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時=1900元。

Yahoo解釋性新聞

2/15（日）小年夜：國定假日（例假日）

2025年5月9日立法院三讀通過，小年夜增訂為國定假日。以明（2026）年春節來說，小年夜落在周日（例假日），與國定假日重疊；因此雇主可事先和員工協商補假日期；若完全比照政府機關調整出勤者，則統一於2月20日（五）補假。

以國定假日的情況來說，加班費計算方式為：

假設小虎2/15（日）因公司忙碌出勤12小時，前8小時薪水會是150元×8小時=1200元；第9、10小時是150元×1⅓×2小時=400元；第11、12小時則是150元×1⅔×2小時=500元。換句話說，小虎2/15（日）這天的薪水會是1200+400+500=2100元。這份2100元的薪水，是在小虎原本應得的月薪3萬6000元，額外加上2100元哦！

2/16（一）除夕：國定假日

以國定假日的情況來說，加班費計算方式為：

假設小虎2/16（一）因公司忙碌出勤12小時，前8小時薪水會是150元×8小時=1200元；第9、10小時是150元×1⅓×2小時=400元；第11、12小時則是150元×1⅔×2小時=500元。換句話說，小虎2/16（一）這天的薪水會是1200+400+500=2100元。這份2100元的薪水，是在小虎原本應得的月薪3萬6000元，額外加上2100元哦！

2/17（二）初一：國定假日

以國定假日的情況來說，加班費計算方式為：

假設小虎2/17（二）因公司忙碌出勤12小時，前8小時薪水會是150元×8小時=1200元；第9、10小時是150元×1⅓×2小時=400元；第11、12小時則是150元×1⅔×2小時=500元。換句話說，小虎2/17（二）這天的薪水會是1200+400+500=2100元。這份2100元的薪水，是在小虎原本應得的月薪3萬6000元，額外加上2100元哦！

2/18（三）初二：國定假日

以國定假日的情況來說，加班費計算方式為：

假設小虎2/18（三）因公司忙碌出勤12小時，前8小時薪水會是150元×8小時=1200元；第9、10小時是150元×1⅓×2小時=400元；第11、12小時則是150元×1⅔×2小時=500元。換句話說，小虎2/18（三）這天的薪水會是1200+400+500=2100元。這份2100元的薪水，是在小虎原本應得的月薪3萬6000元，額外加上2100元哦！

2/19（四）初三：國定假日

以國定假日的情況來說，加班費計算方式為：

假設小虎2/19（四）因公司忙碌出勤12小時，前8小時薪水會是150元×8小時=1200元；第9、10小時是150元×1⅓×2小時=400元；第11、12小時則是150元×1⅔×2小時=500元。換句話說，小虎2/19（四）這天的薪水會是1200+400+500=2100元。這份2100元的薪水，是在小虎原本應得的月薪3萬6000元，額外加上2100元哦！

2/20（五）初四：補假日（補小年夜國定假日）

以國定假日的情況來說，加班費計算方式為：

假設小虎2/20（五）因公司忙碌出勤12小時，前8小時薪水會是150元×8小時=1200元；第9、10小時是150元×1⅓×2小時=400元；第11、12小時則是150元×1⅔×2小時=500元。換句話說，小虎2/20（五）這天的薪水會是1200+400+500=2100元。這份2100元的薪水，是在小虎原本應得的月薪3萬6000元，額外加上2100元哦！

2/21（六）初五：休息日

休息日加班費，依勞動基準法第24條第2項規定計算。工作時間在2小時以內者，其工資按平日每小時工資額另再加給1⅓以上；工作2小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給1⅔以上。

假設2/21（六）原本是小虎的休息日，這天出勤8小時的話，當天的薪水會從原本的3萬6000元÷30日=1200元，增加至150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時=1900元。

2/22（日）初六：例假日

除非有天災、事變或突發事件，否則雇主一般不得使勞工於例假日出勤工作。根據勞動基準法第40條，因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時，得停止勞工之假期；但停止假期之工資，應加倍發給，並應於事後補假休息。

假設2/22（日）小虎因天災、事變或突發事件，同意雇主的請求，返回工作崗位出勤8小時，當日加班費會是150元×8小時=1200元，這筆1200元的薪資，是在小虎原本應得的月薪3萬6000元，額外加上1200元；除此之外，小虎還可於事後獲得補假一天。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞











