過年被催婚怎麼辦？周蕙公開「甄嬛級」神回覆 許富凱傳授招財秘笈
記者徐珮華／台北報導
農曆春節將至，許富凱、周蕙、吳申梅與大胖，齊聚好事聯播網新春特別節目《衝吧！萬馬奔騰》，大方公開自己的「開運私房祕笈」，更親自傳授如何優雅應對過年期間的各種「靈魂拷問」。
過年最害怕長輩詢問「什麼時候結婚」、「薪水領多少」，不過周蕙展現極致的幽默與睿智，開玩笑表示遇到這種尷尬時刻，最直接的回覆就是：「您這麼著急，您先請！」她坦言，自己過年最愛在家開啟「甄嬛傳馬拉松」，不僅是消遣，還能從中研究職場生存術。她也以過來人經驗建議年輕世代，不需要害怕與長輩互動，有時候把幽默感打開，或者主動開啟擴音幫忙家長拜年，就能輕鬆化解隔閡，將「年節焦慮」化為笑聲。
許富凱對於招財術十分講究，會特別蒐集各種幣值的「五色錢」新鈔放進紅包，甚至連市面上罕見的「綠色2000元新鈔」都是開運必備。除了錢母，他還分享超實用的「紅線轉運法」：「我會買紅線綁在左手，記得一定要左手，因為『左進右出』，才能把財運平安吸進來。」他更推薦聽眾趁走春時去廟裡過香爐，一年結束後再化掉，這套「許氏轉運術」已成為身邊工作人員紛紛效法的神技。
新婚不久的吳申梅則流露出感性一面，透露過年必吃的菜色是「港式蘿蔔糕」，因為那種香氣能讓她瞬間想起回外婆家的踏實感，就像她的新歌〈外家〉一樣溫暖。她也特別推薦高雄旗津海港作為走春景點，邀請聽眾一起去看夜景、吹海風。
大胖則自爆單身5年的焦慮，坦言每年去迪化街拜月老的「清單」已經寫到40條。今年因為新歌〈大姨SUKI〉，他笑稱想在清單加一條「有錢的阿姨」，幽默自黑讓新春氣氛滿點。
