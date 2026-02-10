過年被催婚怎麼辦？周蕙「甄嬛級」神回覆收服眾人

周蕙上廣播節目受訪。好事聯播網提供

農曆春節將至，返鄉過年除了紅包大失血，最怕親戚問候、開工焦慮集體襲來！這回金曲歌王許富凱、天后周蕙與暖心女聲吳申梅等，齊聚好事聯播網新春特別節目，不但大方公開自己的「開運私房祕笈」，更親自傳授如何優雅應對過年期間的各種「靈魂拷問」。

許富凱傳授超實用招財術

金曲歌王許富凱私下其實是個「儀式感男神」。他在好事聯播網錄製特別節目時透露，自己每年的招財術非常講究，會特別去收集各種幣值的「五色錢」新鈔放進紅包，甚至連市面上罕見的「綠色兩千元新鈔」都是他的開運必備。除了錢母，許富凱還分享了一個超實用的「紅線轉運法」：「我會在網上買紅線綁在左手，記得一定要左手，因為『左進右出』才能把財運平安吸進來。」

廣告 廣告

許多人在過年最怕面對長輩愛問「什麼時候結婚」、「薪水領多少」，情歌天后周蕙則展現了極致的幽默與睿智。她開玩笑說，遇到這種尷尬時刻，最直接的回覆就是：「您這麼著急，您先請！」讓現場工作人員笑翻。

許富凱上廣播節目受訪。好事聯播網提供

吳申梅過年必吃蘿蔔糕

周蕙坦言，自己過年最愛在家開啟「甄嬛傳馬拉松」，不僅是消遣，還能從中研究職場生存術。她也以過來人經驗建議年輕世代，不需要害怕與長輩互動，有時候把幽默感打開，或者主動開啟擴音幫忙家長拜年，就能輕鬆化解隔閡，將「年節焦慮」化為笑聲。

新婚不久的吳申梅則流露出感性一面，她透露過年必吃的菜色就是「港式蘿蔔糕」，因為那種香氣能讓她瞬間想起回外婆家的踏實感，就像她的新歌〈外家〉一樣溫暖。她也特別推薦高雄旗津海港作為走春景點，邀請聽眾一起去看夜景、吹海風。

吳申梅上廣播節目受訪。好事聯播網提供

大胖單身5年春節前夕必拜月老

歌手大胖則自爆單身五年的焦慮，坦言每年去迪化街拜月老的「清單」已經寫到40條！今年因為新歌〈大姨SUKI〉，他笑稱想在清單加一條「有錢的阿姨」，幽默自黑讓新春氣氛滿點。

大胖上廣播節目受訪。好事聯播網提供



回到原文

更多鏡報報導

《大嘻哈》男星被外遇戴綠帽！握妻子「外遇鐵證」竟遭控家暴反擊了

韓森32歲外遇妻遭起底！「DJ人妻辣媽」陳思安曾奪廣播金鐘獎

快訊／被爆找律師與具俊曄「搶大S遺產」 S媽回應了：我叫歐爸「阿德」

「霸王餐名媛」被關3個月拒出庭！滯美簽證過期「家屬失聯」 她慘困惡魔島監獄