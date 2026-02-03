過年親戚問候壓力大？小心血壓飆高！4步驟「腹式呼吸法」調節情緒

農曆春節即將到來，不少人過年都會聚餐、飲酒、熬夜、通宵，這些年節活動卻是影響血壓、血脂與血管穩定性的元凶，當睡眠時間被剝奪，長期疲勞導致血壓就升高，心臟壓力也變大。醫師指出，年節期間，民眾可以先幫自己設下健康標準，留意收縮壓或心跳警訊，透過提高健康意識，才安心過好年。







熬夜飲酒影響血壓穩定



農曆春節即將到來，不少人會在過年聚餐飲酒、熬夜通宵，這些看似歡樂的年節活動，卻正好構成影響血壓、血脂與血管穩定性的「高風險組合」。

聯安診所心臟內科主任施奕仲指出，當生理時鐘被打亂，自律神經容易受到影響而失衡，當自律神經失衡，即使在休息狀態，血壓也可能突然飆高到150、160毫米汞柱以上，對於高血壓或三高族群來說特別危險。

此外，酒精也會加劇這種波動，飲酒初期使血壓上升，過量後又可能造成血管擴張、血壓下降，這種反覆收縮與擴張的波動，亦增加心血管負擔。建議飲酒必須適量，一般成人以烈酒15～30毫升、紅酒80～120毫升、啤酒360毫升為上限，高風險族群更應該謹慎。





情緒壓力刺激血壓波動



施奕仲表示，農曆春節親友團圓，免不了相互關心近況，但有些家人的探問與關心，容易在不知不覺中累積情緒壓力，而情緒波動會直接活化交感神經，使血壓攀升。當情緒壓力、熬夜與飲酒同時存在時，對心血管系統的影響往往呈現加乘，而非單純相加。

施奕仲建議，每天預留10～15分鐘進行腹式呼吸，當注意力專注在呼吸的起伏節奏時，交感神經活性會逐漸下降，有助於平緩心跳與血壓，也是年節期間穩定情緒與心血管狀態的調節方式。

腹式呼吸步驟：

將手放於腹部，感受起伏 吸氣（鼻子），讓腹部隆起 吐氣（嘴巴），讓腹部收縮 讓呼氣時間長於吸氣（如3秒吸、6秒吐）





注意收縮壓、心跳警訊



施奕仲指出，心血管保健不只有春節才需要注意，而是平時就應該落實。年節期間，民眾可以先幫自己設下健康警訊，如果發現收縮壓比平常高出20毫米汞柱以上，或是心跳比平時快了 20%以上，就代表身體已經發出警訊，這時候應該取消聚會，並且好好休息。

施奕仲也提醒，血壓管理不只是個人的課題，更可以成為全家人互相提醒、共同守護的家庭例行事項，透過提高健康意識，並維持穩定的生活作息，才能在健康平安的基礎上，安心過好年。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為過年親戚問候壓力大？小心血壓飆高！4步驟「腹式呼吸法」調節情緒