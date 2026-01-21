過年親戚愛問又愛比？桃園張老師教3招心法 守住內心界線

桃園「張老師」特別整理了三招實用對策，助民眾守住內心界線。圖：桃園張老師提供

再過一個月就要過年了，在準備採買、年前大掃除的同時，也有民眾對即將到來的親友聚會和「熱情關懷」感到沉重，既然「過年戲碼」年年相似，桃園「張老師」建議，不妨用3招應對攻略建立底氣，做好心理準備和守住內心界線，讓自己安心過個好年。

忙著打理過年庶務的同時，也需要安頓自己的心情。為了讓大家在團圓時刻能更從容應對，桃園「張老師」特別整理了三招實用對策。首先可以預演對話，優雅應對尷尬問候，長輩的探聽有時只是因為沒話題，才習慣性地開啟「關心模式」。建議你先準備好幾句萬用的回應，例如「目前都在規劃中，有進展一定跟大家報喜！」隨後順勢把話題轉到長輩身上，關心對方的近況。這招的核心在於，收下對方的善意，但溫柔地守住私領域，讓自己不被問倒、也不被激怒。

接著放下比較心，享受眼前的聚會，餐桌上難免出現比薪水、比職位或比小孩的對話，這些「比較戲碼」最容易讓人心煩。請提醒自己，每個人都有自己的生活節奏，真的不需要在短暫的聚會中與人分出勝負。當感覺到內心受影響時，試著在心裡肯定自己這一年來的真實付出。看穿這些攀比不過是年節的背景雜音，別讓別人的標準左右了你的自我價值。

第三，主動創造空間，讓心情透透氣，長假期間與親友整天黏在一起，難免會感到社交疲勞、能量耗盡。如果發現自己已經開始煩躁、快到極限了，別硬撐著，試著主動幫自己找個「喘息空間」。無論是藉故到廚房幫忙、到家門口透透氣，或是換個角落坐坐，這份適度的抽離能讓緊繃的情緒有效降溫，避免因為精神疲憊而引發摩擦。先把自己照顧好，你才會有真正的餘裕去應對親友的熱情。

桃園張老師提醒，團圓的本質是溫暖而非壓力，家應是放鬆的避風港，而非令人焦慮的考場。距離過年還有一段時間，請留給自己一點梳理心情的空間。若感到疲憊或委屈，歡迎撥打1980輔導專線，桃園代碼21，專業志工將隨時在線陪伴，陪你一起化解壓力、調整心境，過一個充滿正能量的舒心好年。

