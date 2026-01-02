過年討紅包神物！網友瘋傳這款免費「發財貼圖」

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】新年到來，各大品牌紛紛推出免費貼圖搶攻下載熱潮，但哪組最實用？近日在社群論壇上，有網友就發文大推「華南銀行&昏呱」聯名的動態貼圖，更激動表示：「目前最推這組！尤其是『給我馬尼』這張，超可愛又超實用！」貼文一出立刻引發貼圖控的迴響，紛紛表示這組貼圖是過年最不能錯過的「討紅包、討年終神物」。

（圖／翻攝自LINE STORE）

這名網友發文分享，每年底都會鎖定各大銀行的免費新年貼圖，而今年「華南&昏呱」這組完全是他的心頭好。該組貼圖不僅免費，內容更是充滿了過年必備的「發財」主題，像是「給我馬尼」、「馬上發財」等，配上華南銀行小n與昏呱招牌的可愛角色，讓網友直呼：「長輩收到都心軟了！」「這張『給我馬尼』過年要傳給親朋好友！」

這篇「發財貼圖」熱潮也引發不少網友分享實測結果，就有人在留言區曬出與媽媽的對話，表示自己傳了「不收情書，只收紅包」搭配「給我馬尼」的貼圖給媽媽，結果被媽媽秒回一句「自己努力賺」，逗趣互動讓眾人笑翻；也有網友許願：「有沒有人能出一個『馬上加薪』給我老闆用」。

（圖／翻攝自Threads）

華南銀行與昏呱的聯名免費動態貼圖共有 16張，從「馬上發財」到「已讀不想回」各種情境一網打盡。只要加入華南銀行的 LINE 好友就能免費下載！這波華南銀行推出的貼圖，不僅成功抓住了年輕族群的心，更成為大家在過年期間「開口要錢」與「表達心聲」的最佳神隊友。

