過年變選妃大會？藍白修法近親結婚擬解禁四親等 律師示警：恐遺傳病

政治中心／施郁韻報導

立法院法制局有意建議修法，將近親結婚限制從六親等（如表姪孫、表姪孫女）放寬至四親等。（圖／翻攝自PIXABAY）

我國將邁入超高齡社會，立法院法制局有意建議修法，將近親結婚限制從六親等（如表姪孫、表姪孫女）放寬至四親等，掀起議論。對此，律師林智群發文直言，盡可能不要4親等結婚比較好，並以歐洲皇室為例，「越長越奇怪，甚至還一堆遺傳病。」

根據現行《民法》第九八三條規定，不得結婚的親屬包括直系血親及直系姻親；旁系血親在六親等以內；旁系姻親在五親等以內。

曾有網友在公共政策網路參與平台提案，提議將民法旁系血親不得結婚的規定由「六親等以內」改為「四親等以內」，該提案最終自行撤案。

廣告 廣告

立法院法制局研析報告指出，近年多數國家皆立法縮小禁婚範圍，包括旁系血親禁婚不超出三親等，因此研議修正民法限縮禁婚親等，以符社會現況。

立院法制局表示，過去認為婚姻目的在於傳宗接代，在個人與社會自覺的年代，狹獈觀念早已遭到揚棄，且醫療科技進步，只要在孕期確實進行產檢，就可大幅降低產下罕病兒機率。

針對立法院法制局的建議修法，林智群發文表示，「藍白想修法，把6親等變成可以結婚。」不少人疑惑這樣不是「表姊妹」、「堂姊妹」都可以結婚了嗎？過年變成選妃大會？

林智群表示，若是同一個祖父母，那就是4親等，修法後「還是」不能結婚；藍白修法後，可以結婚的是「同一個曾祖父母」、「不同祖父母」的遠房表姊妹、堂姊妹。

林智群坦言，從基因來看，盡可能不要4親等結婚比較好，「你看看歐洲以前那些皇室，都是自己人跟自己人結婚，然後越長越奇怪，甚至還一堆遺傳病。」



更多三立新聞網報導

習近平致電川普！新華社稱大談台灣 川普發文卻「隻字未提」全文曝光

藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆

普發1萬郵局領現！今輪5身分證尾數 「這一招」秒跳過排隊人潮

中日鬧僵！高市早苗支持度仍居高不下 謝金河曝她獲年輕人愛戴關鍵

