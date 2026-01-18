過年買氣帶動蛋價連兩週上漲！批發價明起每斤加2元

台北市蛋商公會今(18)日宣布，明起蛋價再漲2元，每斤批發價與產地價將分別來到44元與34.5元。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 前陣子強烈大陸冷氣團及寒流接連來襲，造成部分蛋雞產蛋量減少，加上農曆春節前需求增加，台北市蛋商公會今(18)日宣布，明起蛋價再漲2元，每斤批發價與產地價將分別來到44元與34.5元。

根據農業部本週最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內產蛋母雞約3790萬隻，雞蛋每日產量約12.6萬箱，與上週持平，且已能滿足國人每日所需。前陣子受強烈大陸冷氣團與寒流的影響下，蛋雞產地溫差相當大，蛋雞因溫差緊迫而導致產量略減少，因此調漲3元。

台北市蛋商公會今日表示，因過年前雞蛋買氣略增，而中南部產區也開始出現禽流感疫情，產量有所減少，且市場上調度頻繁，因此決議明起每斤蛋價再漲2元，批發價來到44元，產地價周三起漲至34.5元。

