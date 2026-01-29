過年買零食注意！老闆坦承「１軟糖」超難吃別買，一票人點頭：童年惡夢
2026過年腳步逼近，許多民眾已開始採購年貨，準備迎接新年到來。特別是傳統年節零食，從古早味軟糖到各式造型巧克力，這些懷舊點心承載著濃濃的年味記憶。然而，近日有民眾在網路購物時，意外發現一家販賣古早味軟糖的店家，老闆竟在商品描述中直言產品「超難吃」，並主動勸退顧客不要購買，引發網友熱烈討論。
網購過年軟糖引發討論
一名網友在Dcard發文分享，他逛蝦皮購物平台時，注意到一家專門販售古早味軟糖的店鋪，商品種類包含經典的三色軟糖、紅圓軟糖、梅心軟糖等傳統口味。雖然老闆介紹商品時使用「傳統口味、懷念的味道、阿嬤的最愛」等詞彙，但老闆卻在下一句寫道「但是我不懂，超難吃，不要買」。
老闆的反差詞彙讓原PO感到驚訝，「這個蝦皮賣家也太誠實」「第一次看到叫人家不要買的」。同時也分享自己對三色軟糖的感想，「吃起來沒什麼味道，感覺塑膠塑膠的，新年每次糖果都剩這款」。
過年三色軟糖評價兩極
文章曝光後，網友們反應兩極化，部分人對這類古早味零食感到困惑與不解，「確實有一股塑膠的味道，不太討喜」「我也不懂這個糖，但我阿嬤也超愛」「那些買的可能都是想吃吃看到底多難吃」「這東西應該跟香菜差不多，好不好吃好像會因味蕾而異，我覺得它不難吃，但也沒很好吃」「這個真的超難吃，跟金幣巧克力一樣是小時候阿嬤家的惡夢」。
也有不少網友為這古早味零食平反，表達自己的喜愛之情，「我覺得很好吃欸，我家都說這是紅綠燈」「我很喜歡耶！有時候還會故意咬紅色，再咬綠色，剩下一點白白的再吃掉」「我覺得好吃，但就是有點黏牙」「蛤我很愛欸，在老街看到一定買，原來我是老人口味嗎」「好吃一直吃，我都跟阿嬤一起吃」「每年必買，小小一個還要把每個顏色分開吃的就是我」「童年都吃這個啊，過年沒吃到反而會渾身不對勁」。
過年必吃零食成地雷
除了三色軟糖之外，許多網友也趁機分享其他過年地雷零食的心得，「這個真的不好吃欸，但是過年都會有，還有金幣巧克力也是」「我倒覺得比起金魚巧克力（說巧克力好像侮辱了巧克力）這個已經算可以吃了，至少是甜甜軟軟的，不像那個金魚跟迷你金幣放進嘴好像在吃什麼過期500年的甜不辣乾」「這個比健素糖好吃，心中最難吃的糖是健素糖」。
▲部分網友也不愛吃金幣巧克力。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
教育部發錢了！「學生符合資格」每月最高可領１萬元，過年前有望收到
LINE Pay付款都沒中發票？竟是載具設定「這步驟」做錯，整年中獎機會都沒了
2026換新鈔時間出爐！一鍵查詢銀行、郵局換錢地點，央行曝新台幣這時將改版
致死率高達75%！立百病毒症狀一次看，醫師曝６招自保：這些東西千萬別吃
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
