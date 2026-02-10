過年走春別碰這動物！專家示警：「狂犬病」發病致死率100%

記者蔣季容／台北報導

疾管署與防檢署今（10）日提醒，民眾從事走春、賞花、郊遊等戶外活動時，勿主動接觸、逗弄及捕捉如鼬獾等野生動物，以避免狂犬病的威脅。（圖／記者蔣季容攝影）

春節連假將至，疾管署與防檢署今（10）日提醒，民眾從事走春、賞花、郊遊等戶外活動時，勿主動接觸、逗弄及捕捉如鼬獾等野生動物，以避免狂犬病的威脅。疾管署副署長林明誠表示，狂犬病毒會從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成之傷口進入人體，如未及時採取醫療措施，發病後致死率近100%，但如能在遭動物抓咬傷後立即就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以有效降低發病的風險。

防檢署科長許家寧說明，狂犬病為人畜共通傳染病，由於感染狂犬病動物通常具有侵略性，會主動接近或攻擊民眾，防檢署長期監測野生動物狂犬病情形，台灣狂犬病仍侷限於野生動物，鼬獾是主要的保毒宿主。

許家寧提及，112年至今年1月共監測2597件，確診件數137件，其中鼬獾為136件，白鼻心為1件。她也補充，114年鼬獾陽性共47件，115年1月11件，2月目前為止2件，平均起來每個月會有約10件陽性案例。

許家寧指出，每年10月至翌年3月是鼬獾活動頻繁季節，又中低海拔的山麓丘陵帶，為其主要活動區域，今年1月已有11件鼬獾確診案例，請民眾留意並遵守「二不一要」原則：不棄（放）養家中寵物、不接觸、捕捉及飼養野生動物、要定期攜帶犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，共同守護自己、家人與毛孩健康，即可遠離狂犬病的威脅。此外，於鼬獾常出沒區域民眾亦請提高警覺，如遇行為異常（如不怕人、主動攻擊）、動作狂躁或傷亡鼬獾，請立即遠離並通知在地動物防疫機關處理。

林明誠提醒，狂犬病毒會從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成之傷口進入人體，如未及時採取醫療措施，發病後致死率近100%，但如能在遭動物抓咬傷後立即就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以有效降低發病的風險。國內自2002年迄今累計3例人類感染狂犬病確定病例，均為境外移入病例，分別為2002年、2012年及2013年各1例，均不幸死亡。

疾管署及防檢署呼籲，民眾於郊外活動時，應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，以避免暴露於狂犬病的感染風險。如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（衛生所）」就醫；經醫師評估如有感染狂犬病風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程（第0、3、7、14天，傷口暴露後接種第1劑當天為第0天）接種4劑人用狂犬病疫苗，以降低發病風險。

疾管署及防檢署也強調，要防治狂犬病等人畜共通傳染病威脅，涉及人類健康、動物健康及生態系統間的複雜問題，衛生福利部、農業部、環境部及內政部已聯合提出適用於我國本土之「國家防疫一體聯合行動計畫」，以One Health原則推動公共衛生與環境治理政策，透過跨領域協作與多部門整合，進行疫情監測、動物疫苗接種、民眾衛生教育與暴露後醫療處置，建立橫跨人、動物和環境的完整防疫網絡，降低狂犬病傳播風險，確保公共衛生安全。

