過年走春參拜別拜錯！「這些水果」千萬別買

生活中心／杜子心報導



隨著農曆春節腳步逼近，不少人開始安排到廟裡拜拜，希望新的一年能平安順利，但其實很多人「有拜卻不一定拜對」。知名命理專家艾菲爾老師提醒，參拜不只是點香、許願這麼簡單，從進出廟門、參拜順序到供品選擇，都藏著容易被忽略的小細節。他也整理出拜拜常見的宜忌，提醒民眾在向神明說出心願後，除了等待好運，更重要的是自己要付諸行動，讓目標真正往前走。









過年走春參拜「這些水果」千萬別買！命理專家提醒這些細節很多人都忽略

艾菲爾老師建議參拜順序由外而內。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

廣告 廣告

以廟宇禮節來說，進出時別踩門檻，象徵尊重神聖空間，動線上多半遵循左進右出，入廟先抬左腳、出廟抬右腳。參拜順序則建議由外而內，先向廟外的天公爐請安，再進主殿拜主神，若兩側有陪祀神明，記得先左後右，側殿則以順時針方式參拜。插香時也有學問，民俗上會避開平時處理雜務的慣用手，右撇子改用左手、左撇子改用右手，動作放慢、保持心情穩定，不要用力戳香爐，都是基本禮節。

過年走春參拜「這些水果」千萬別買！命理專家提醒這些細節很多人都忽略

水果方面準備新鮮與乾淨即可，唯獨釋迦、番茄、芭樂、草莓等多籽水果應避開。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

供品準備同樣不能馬虎。鮮花以成對真花為主，可依心願挑選花材；水果則重視新鮮與乾淨，常見的平安、吉利、好運象徵水果都很受歡迎，但釋迦、番茄、芭樂、草莓等多籽水果，傳統上會刻意避開。艾菲爾老師也提醒，祈願時記得清楚說明自己的姓名、出生資訊與居住地，願望內容越具體越好，例如求財就說清楚來源與用途，求感情則描述理想狀態。至於生理期間或服喪者，民俗上多半建議不拿香，雙手合十表達心意即可。





以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：過年走春參拜「這些水果」千萬別買！命理專家提醒這些細節很多人都忽略

更多民視新聞報導

別把發票收據塞錢包！命理師點名5大破財物

子瑜媽把夜市搬進飯店！走廊驚見整排台灣小吃

劉德華59歲愛妻罕見近照曝光！背20萬名牌包現身海邊

