過年走春好去處！經濟部地礦中心發布第6本地質賞析手冊 帶你登上大屯火山6條路線

北北基生活圈地質景點漫遊小冊。經濟部地礦中心提供



經濟部地礦中心今（12）日發布第6本地質賞析手冊，《北北基生活圈──登上大屯火山．從新角度遊山河海》；以「地質」環境教育的角度，帶領民眾一覽北部岬灣海岸、陽明山火山、觀音山火山、南勢溪流域河谷、基隆河上游河谷、金銅煤礦區等6條路線。

地礦中心主任徐銘宏在記者會上說明，地礦中心除了定期發布地質敏感區，提醒民眾注意敏感區域可能存在的潛在風險，也肩負地質環境教育的責任，因而過去已依序編列桃竹苗、中彰投、宜花東（含綠島、蘭嶼）等地質景點漫遊小冊。

地質出版品網站顯示，地調中心近年增出版手冊有「2023地質賞析之旅─親近蘭陽大地資源」、「2025地質賞析之旅─新山背老山 臺中．彰化．南投 魅力山川湖」，最近發布的是「地質賞析之旅─登上大屯火山 臺北．新北．基隆 從新角度遊山河海」。

地礦中心介紹，最近出版的「登上大屯火山」，以全新視角帶領民眾體驗北北基生活圈的「山、河、海」之美。手冊內容除具令人讚嘆的地質景觀外，也有環境永續、礦業文化路徑、地質敏感區等主題，更包含猴硐「礦工文史館」等推薦景點，地礦中心也邀請民眾，利用春節期間或例假日⾛上⼀趟兼具感性與知性的賞析之旅。

地礦中心表示，過去也曾發行過包括桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花東等地區的賞析小冊。本次發布的「登上大屯火山」地質賞析之旅手冊，是針對北北基地區量身打造的主題，以地礦中心發行的科普期刊《地質》的創意地質旅遊文章為基礎，並整合最新旅遊訊息編撰而成。

從2015年起即倡議「地質生活圈」，將台灣各地地質特色融入旅遊路線，除了介紹沿途賞心悅目的風景，並以深入淺出的方式解說其地質成因，提供民眾更多優質的休憩與慢活選擇。內容也整合國家公園、國家風景區、地景保育景點，以及鄰近地區各類特色展覽場館資訊，以共同推廣地景保育與環境教育。

地礦中心表示，手冊電子檔現已公布於該中心地質出版品網站，提供自由下載參閱，紙本手冊將於相關實體活動（地質行動博物館等）發送，透過實體及網路平台推播，期待能拓展民眾對北北基地區環境資源的探索與認知，並帶動旅遊觀光、環境教育等產業之發展。更多北北基地區旅遊路線及活動詳情，請參閱臺灣地質知識服務網：https://twgeoref.gsmma.gov.tw/。

北北基生活圈地質景點漫遊小冊下載QR-CODE。經濟部地礦中心提供

經濟部地礦中心主任徐銘宏率領相關官員發布第6本地質景點小冊。吳馥馨攝

