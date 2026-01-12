過年走春討吉利！台塩推隨行「發財水」

▲台塩發財水不僅是旅遊補水好夥伴，紅色喜氣包裝更是好兆頭，隨手定格最佳「紅」運照。（圖／台鹽提供）

[NOWnews今日新聞] 過年剩下倒數一個月，台塩海洋鹼性離子水推出馬年新春限定「發財水」，以俏皮討喜的財神爺與Q版小馬插畫，搭配420ml輕巧好攜帶的迷你瓶身，化身新春最應景的「開運時尚單品」，只要一瓶在手，不僅隨時補充水分，更讓好運、財運「水」到渠成！



今年春節假期長達9天，無論是穿梭懷舊老街或是漫步山海美景，台塩發財水都是最佳旅伴。小巧便攜的瓶身設計，不僅能輕鬆放入隨身小包，維持走春穿搭的時尚俐落感，長途行走也不感負擔。



另外，除了出遊隨行，寓意幸福與吉祥的台塩發財水，也是新春守歲、開工祈福與考場衝刺的「好運神隊友」，年後開工團拜、商務拜訪，或是學子迎戰重要大考，都是體面又輕巧的「開運名片」與「考試必勝符」。





▲「小廢包」也裝得下！台塩發財水 420ml輕巧瓶身，兼具時尚與便利，讓好運隨身帶著走。（圖／台鹽提供）



而發財水不只求好運，更要喝得安心、順口。台塩海洋鹼性離子水汲取自台灣海峽純淨海水，經先進的「離子交換膜電透析」與「三效蒸發」技術，淬鍊甘甜的熟水口感，榮獲七度Monde Selection金獎與SNQ國家品質標章肯定，是全家大小在年節期間安心飲用的優質選擇。



金馬年轉運，就從這瓶「國民開運好物」開始！台塩海洋鹼性離子水馬年發財水即日起於家樂福、momo購物網、台塩線上購等通路限量發售，或洽詢台塩生技直營門市、台鹽客服專線0800-230990。

