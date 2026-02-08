過年走春「好額有賰」！2026「花在彰化」接駁車看這裡
〔記者張聰秋／彰化報導〕春節走春，走對了旺整年！大年初一是「開正大吉」的好日子，因「春」與台語「賰(剩餘)」諧音，象徵新的一年財富盈餘、福氣滿溢。全國走春第一品牌「2026花在彰化」將於2月17日(初一)至3月1日(正月十三)在溪州公園登場，適逢「立春」氣節，百花齊放，是全台遊客踏青祈福的首選。
為了讓遊客避開國道塞車潮與尋找車位的煩惱，彰化縣政府強烈建議外縣市旅客善用大眾運輸，搭乘高鐵至彰化(田中)站，或搭乘台鐵至田中車站，出站即可轉乘每半小時一班的接駁專車直達溪州公園。
縣府表示，從高鐵站出發約30分鐘、火車站出發約45分鐘即可抵達。搭乘接駁車不僅省時省力，更能沿途悠閒欣賞農村風光，完全無需擔心路況不熟或超速受罰，輕鬆展開賞花之旅。
活動以「花城時旅」為主題，展區結合主題花展、生活花藝與沉浸式永續概念，帶領民眾慢下腳步，感受繽紛世界。活動期間規劃九大假日主題，從親子同樂、創意手作到毛孩樂園，天天都有精彩節目，並重金邀請多國表演團隊登台演出，現場美食市集同步推出消費回饋活動，讓遊客賞花之餘也能買到最優質的彰化農產。
雖然會場周邊設有停車場，但考量春節人潮多，縣府仍鼓勵民眾多加利用高鐵、台鐵再搭接駁車，讓賞花行程更從容優雅，班次時刻表與活動詳情可上活動官網查詢。
更多自由時報報導
全台海軍眷村最大聚落 年貨大街開鑼了
春節9天連假！台南雙層巴士99元 路邊停車免費
新泰塭仔圳莊田路 農曆年前通車
除夕至初四 宜蘭路邊停車免費
其他人也在看
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
搭機NG穿搭安檢狂被攔 地勤列10提醒：最慘出不了國
今年農曆春節連假共有9天，不少民眾安排出國玩，一名地勤整理搭機10大注意事項，包括提前到機場、善用線上報到、事先查好攜帶物品的規定、注意護照效期等，若護照過期就無法登機；地勤也建議，搭機穿著以輕便為主，若穿厚重外套、複雜鞋款或配戴金屬飾品，常會在安檢時被要求反覆檢查。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
外役監逃犯康育豪逃亡四年 入境台灣機場遭逮
地方中心／賴國彬 桃園報導花蓮外役監逃犯康育豪，逃亡四年，前天從中國入境遭逮！原本在外役監服刑，四年前返家探視未歸，而且逃亡期間疑似犯下砍人案，以及黑人家族老大郭信一遭狙殺，也懷疑是他行兇，行徑囂張大膽，還一度傳他偷渡柬埔寨「深造」，身揹四條通緝罪名，當場被移民署攔下通報送辦。
花蓮－新城老街8人小巴開通！新路線今起3天免費試乘
太魯閣國家公園綠水合流步道過年前宣布局部開放，太魯閣客運也與縣府合作，增加一條市民小巴路線「新城海岸線」今天起跑，縣府表示，今天起連續3天全線免費搭乘，可從花蓮轉運站搭到七星潭、新城老街、新城車站！而新城老街商圈的店家對新路線都相當期待，希望增加旅客數字。新秀商圈發展協會理事長曾文儀表示，該路線讓旅
新春開運看黃金花海！這五處炮仗花牆隨便拍都是走春大片
迎接 2026 丙午馬年，想要「一馬當先」搶好運，視覺最討喜的金橙色炮仗花絕對是走春首選！每逢春節，如瀑布般傾瀉而下的炮仗花牆同步綻放，金亮的花苞宛如成千上萬串鞭炮，不僅充滿節慶喜氣，更有著「紅紅火火、財源廣進」的好兆頭。
苗栗大湖草莓園推薦 高架採果親子友善 特色草莓品種香甜又好拍
旅遊中心/綜合報導 苗栗草莓園裡的轉折人生：從水電工程到大湖農場體驗的起點 每到冬季，總有人想帶著家人逃離城市喧囂，找個地方曬曬太陽、聞著果香、親手摘些當季的甜。山城間，有座農園靜靜等著這樣的你。 在 […]
快去數錢！勞退分紅平均6萬「史上最肥」 3月入帳一鍵秒看餘額
2025年退休基金繳出亮眼成績！軍公教退撫基金狂賺逾1,650億元，收益率近16%，主要受惠於重押台積電近五成及加碼AI供應鏈。新制勞退基金也創佳績，預估平均每位勞工可分紅6萬元，將於2026年3月入帳。儘管投資報酬率亮眼，退撫基金仍面臨2042至2045年破產的結構性挑戰，政府需持續關注。勞工可透過多種管道查詢個人退休金分紅狀況，掌握自身權益。2026年開局續旺，預計單月獲利可衝4千億，為退休金挹注動能。
前員工多次夜闖飲料店偷喝 老闆傻眼報警提告｜#鏡新聞
台北市信義區一間飲料店，竟然有前員工會在半夜偷偷闖進店內，偷喝飲料，老闆透過監視器看到後，相當傻眼，氣得直接公布影像，目前店家已經報警提告。
剴剴二審7天後「「李雅英捐29萬給兒盟」！網罵翻「急道歉了」
娛樂中心／綜合報導職棒富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英，來台後除了敬業表現，私下也展現超親民態度，圈粉無數，可說是零負評女神。不過，近期李雅英在29歲生日前夕，貼出自己捐給兒福聯盟的29萬捐款單據。但由於先前兒福聯盟轉介的劉姓惡保母姊妹，因虐死剴剴案遭社會撻伐，加上二審結果1月27日才剛出爐，意外引發網友批判。藝人郁方得知後，也痛斥「我要氣死了」。今（6）日稍早李雅英經紀公司也發布道歉聲明。
走春遊台南迎馬年 新化年貨大街、虎頭埤、奇美博物館、七股鹽山一次玩
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】迎接馬年到來，臺南市政府觀光旅遊局特別規劃結合年節氛圍、自然景觀與國際級觀
林宅血案46年沉冤未雪！黨外運動律師變受害者 轉型正義尚待完成
即時中心／林韋慈報導1980年2月28日，台北市中正區（當時為城中區）信義路二段一帶的林義雄住處，發生震驚全台的滅門血案。當時林義雄年僅7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，以及母親林游阿妹，在自家地下室遭人刺殺身亡；長女林奐均身中多刀重傷，則幸運生還。案發當時，林義雄正因「美麗島事件」遭軍事法庭審判。
北捷深夜驚魂！男搭末班車「2水果刀插口袋」 乘客嚇壞求救
有網友在社群平台Threads上發文表示，在捷運手扶梯遇到超多警察拿著盾牌往站內衝，後來又看到警察邊跑邊把甩棍抽出來。後來才得知是有人在中山亮刀，有些民眾準備進站時，該當事人已經被壓制在牆上了。警方表示，8日凌晨0時13分獲報，捷運中山站有人疑似攜帶水果刀，無故外露...
北橫櫻花季浪漫已展開 隨著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻「趣」！
北橫櫻花季浪漫已展開隨著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻「趣」！【旅遊經洪書瑱報導】隨著「立春」節氣
曼波魚擱淺北市關渡碼頭 眾人合力救援成功「送回大海」
台北市 / 綜合報導 台北市北投區關渡碼頭昨(5)日下午，一隻曼波魚，也就是俗稱的「翻車魚」被發現擱淺在岸邊。畫面上可以看到，現場有兩位民眾努力想將翻車魚推回海裡，引來許多路人圍觀，最後隨著動物救援隊趕到現場，在眾人合力幫助之下，終於成功拯救翻車的曼波魚，回歸大海。 原始連結
新莊尾牙濺血！ 包商請款遭拒怒揮菜刀釀2傷｜#鏡新聞
新莊昨天(5日)晚間驚傳砍人案，裝潢公司包商在熱炒店舉辦尾牙，沒想到其中一名男子，疑似「預支工程款」被拒絕後，情緒失控竟持菜刀當街追砍，造成現場2人手肘砍傷送醫。
慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導高雄市中山一路一處超商今（6）日下午2時30分許發生傷人事件；一名60歲李姓女子因喝醉，在超商與28歲潘姓女店員發生口角衝突，對方更疑似拿酒瓶打向對方，導致該名店員頭破血流，更在現場怒摔超商陳列商品，現場滿目瘡痍。警方獲報後，立即制止女子，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。高雄市警新興分局中山所表示，今日下午2時30分許獲報中山一路某超商有衝突情形；員警到場時立即將動手婦人（李女、60歲）制止帶回，現場一名超商店員（潘女，28歲）頭部受傷送醫。高雄某超商現場滿目瘡痍。（圖／民視新聞翻攝）經瞭解，動手李嫌疑似因酒醉與店員潘女起口角衝突，意識清楚並無生命危險，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。警方強調，對於任何不法滋事情形，本分局絕對會嚴厲執法，絕不寬待。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝 更多民視新聞報導甜心議員林穎孟指控前夫動粗 北院判林致光拘役40日宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中情緒失控嗆「斬首總統」完蛋了！駐中國工程師返台就被逮 下場曝光
台中馬上引客喜迎旅客逾400團
記者徐義雄／台中報導 台中市政府觀旅局今年馬上推出全新的「探索台中之美 引客獎勵方案…
2026全台5大新景點推薦 關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、出火地質公園資訊一次看！
新的一年到來，全台也有一些新的景點可以期待！2026年全台新景點包括關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、大仁滯洪池、出火地質公園等，這些都是即將啟動的新地標與觀光亮點，涵蓋親子、生態、文化與休閒等多元面向，趕緊把這些景點收進口袋清單！