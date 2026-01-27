過年走春 盧秀燕力推來台中走訪觀光農場 選購農特產品

台中多項作物產量高居全國第一，市府近年積極深化農業輔導與產業轉型。盧秀燕市長今（27）日於市政會議中力推春節期間走訪台中 `休閒農場` ，邀請民眾體驗結合休閒、住宿與農業特色的農村旅遊，同時選購優質台中農特產品作為年節送禮首選，帶動農業觀光與農產行銷雙向成長。盧秀燕表示(見圖)，台中觀光農場好吃、好玩、好逛、好住！過年走春來台中，既能親近自然、放鬆心情，也能順便把優質農產帶回家，市府會持續協助輔導農民，讓台中農業越做越好。

廣告 廣告

農業局長李逸安以「臺中領鮮先馳得點－青農輔導及農特產品行銷成果」進行專案報告指出，台中環境優越，孕育水梨、甜柿、香菇等8項全國產量第一的優質農產，市府透過制度化輔導與資源挹注，協助農民邁向技術創新與品牌化經營，全面提升農產競爭力。

盧秀燕市長強調，台中「留農率」高達九成六，展現青農輔導成果顯著，並將農業結合觀光產業發展多元觀光農場，讓民眾能體驗農村生活、選購在地農產；盧市長並再度展現帶貨能力，推薦市民選購台中優質農特產品，她呼籲民眾可上台中農業局官網搜尋「2026台中新春農產型錄」，彙整台中優質農特產品，品質精美、價格便宜。

李逸安也分享多項轉型成果案例，包括紅龍果品牌外銷、日本米競賽奪金及智慧溫室提升產量等，展現市府技術輔導與補助成效。此外，農業局自109年推動「青年農民輔導計畫」，六年來培訓124人、補助約4,000萬元，協助278位青農穩健經營，為農業注入新動能。